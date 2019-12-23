Названо число россиян, посмотревших онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина

Москва, 23 декабря. Свыше шести миллионов граждан РФ в прямом эфире смотрели телевизионную трансляцию большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в понедельник в результатах исследования компании Mediascope.

По подсчетам специалистов, традиционную — 15-ю по счету — пресс-конференцию российского лидера на Первом канале, «России 1», «России 24», НТВ и «Мир» в четверг, 19 декабря, посмотрели 6,2 миллиона россиян​​​. Отмечается, что рейтинг трансляции составил 8,9%, доля — 50,1%.

Как отмечает РИА Новости, преимущественно россияне смотрели онлайн-трансляцию по Первому каналу, аудитория составила 2,1 млн человек. На второй строчке оказалась «Россия 1» — немного больше 2 миллионов. Тройку замкнул телеканал НТВ — 1,4 млн зрителей.

Напомним, большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина, на которой были подведены итоги 2019 года, продолжалась 4 часа 20 минут. Так, она почти побила рекорд по продолжительности, зафиксированный в 2008 году. Тогда беседа с представителями СМИ длилась на 20- минут дольше. В общей сложности на ежегодное мероприятие было аккредитовано рекордное число корреспондентов — 1895.

В прошлом году трансляцию на Первом канале, «России 1», «России 24», НТВ посмотрели 6,8 млн россиян.