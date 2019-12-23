Сябитова рассказала, как одиноким девушкам найти пару в Новый год

Москва, 23 декабря. Ведущая программы «Давай поженимся» и создатель агентства знакомств Роза Сябитова рассказала, как одиноким девушкам найти себе пару в Новый год.

По словам главной свахи страны, не стоит бояться искать знакомства на улице. Сябитова посоветовала всем, кто ищет вторую половинку, отправиться в Новый год на Красную площадь или на главную площадь города, если речь идет не о Москве. В праздник там соберется много людей, все будут в хорошем настроении после шампанского, поэтому одинокую девушку обязательно заметят.

«Главное правило успешного знакомства — искать нужно с позиции изобилия, а не с позиции скудности. В народе говорят, что нельзя ходить в магазин голодным. В сватовстве те же законы. Знакомиться нужно там, где много мужчин, обязательно своего встретите», — пояснила Сябитова «Ридусу».

Телеведущая советует встречать Новый год в больших компаниях, а перед тем, как пойти на вечеринку, поинтересоваться, будут ли там неженатые молодые люди. Если их там не окажется, то можно проявить инициативу и попросить пригласить их. Сябитова привела высказывание своей бабушки, которая сказала: «дерьмо само приплывает, а за жемчугом надо нырять».

Ранее ведущая программы «Давай поженимся» рассказала, как распознать в мужчине склонность к насилию. По ее мнению, склонность ухажера к агрессии можно определить еще до того начала отношений. Важно слушать, что говорит мужчина. Если он признается, что бил своих прежних жен, то встречаться с ним не стоит.