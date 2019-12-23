Путин прилетел в Анапу на церемонию открытия железнодорожной части Крымского моста

Анапа, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Анапу, откуда отправится на торжественную церемонию открытия железнодорожной части Крымского моста.

Первый поезд «Таврия» отправится в Севастополь в понедельник, 23 декабря, в 14.00 из Северной столицы. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. В общей сложности на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов. Кроме того, четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ начнут курсировать из российской столицы до Симферополя и в обратном направлении со вторника, 24 декабря.

Как сообщал Infox.ru, Крымский мост из Краснодарского края является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения было запланировано на декабрь 2018 года, но все строительные работы завершили раньше запланированного графика. Глава российского государства Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автомобильного транспорта было запущено уже 16 мая.

Власти полуострова неоднократно отмечали, что запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные проблемы и сделает регион полноценным постоянным курортом. Помимо этого, сами крымчане и жители Севастополя смогут без препятствий добраться по железной дороге до Краснодарского края или Ростова-на-Дону.