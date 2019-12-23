США могут не обрадоваться «рождественскому подарку» от КНДР

Вашингтон, 23 декабря. Северная Корея может ужесточить политику по отношению к США и отказаться от переговоров по вопросу денуклеаризации. Это и станет тем самым «рождественским подарком» лидера КНДР Ким Чен Ына его американскому коллеге Дональду Трампу, обещанном ранее в декабре, полагают аналитики телеканала CNN.

Кроме того, «подарок» может подразумевать укрепление статуса КНДР в качестве ядерной державы. Есть вероятность, что Северная Корея откажется от обсуждения компромиссов с США по вопросу постепенного отказа от обладания ядерным оружием.

Отмечается, что позиция северокорейского лидера может быть связана с начавшейся процедурой импичмента Трампа. Если нынешний хозяин Белого дома проиграет на президентских выборах 2020 года, у КНДР не будет гарантий, что следующий президент поддержит заключенное в предварительном порядке между Вашингтоном и Пхеньяном соглашение.

Ранее в МИД КНДР заявляли что, власти Северной Кореи уже достаточно шли навстречу американской стороне, и если Америка не сделает встречных шагов, то рискует получить соответствующий «подарок на Рождество».