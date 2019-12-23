ФССП готовит постановление о запрете на выезд Любови Соболь за границу за миллионные долги

Минувшим летом силами так называемой несистемной оппозиции были организованы массовые беспорядки в центре Москвы. Одним из основных зачинщиков погромов оказалась Любовь Соболь, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Хамовнический суд Москвы признал Соболь виновной в организации беспорядков 14, 15 и 27 июля, Троицкий суд назвал юриста организатором погромов 3 и 31 августа. В результате судьи постановили взыскать с Соболь штрафы на общую сумму в 1,23 миллиона рублей. И хотя последний суд прошёл еще 3 сентября, юрист ФБК так и не удосужилась оплатить ни одного штрафа, теперь ей грозит запрет на выезд за рубеж.

Еще весной Любовь Соболь объявила о своем намерении баллотироваться в депутаты Московской городской думы как один из кандидатов от команды Алексея Навального. Но так как Навальный не смог правильно оформить документы для регистрации собственной партии, Соболь нужно было преодолеть электоральный барьер и собрать порядка 5 тысяч подписей избирателей. Однако сделать этого она не смогла, в избирком она принесла поддельные подписи, в том числе поставленные от лица уже давно умерших людей.

Запасным планом Навального по продвижению своих выдвиженцев были массовые беспорядки, с помощью которых он намеревался шантажировать ЦИК и правительство Москвы. Организаторами незаконных акций выступили неудавшиеся кандидаты — Константин Янкаускас, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов и Любовь Соболь. Последняя действовала наиболее активно и агрессивно, так как она была защищена от реального административного срока наличием малолетнего ребенка. Тем не менее суд, придерживаясь буквы закона, назначил ей выплату максимальных штрафов.

В платежеспособности юриста ФБК сомневаться не приходится: с того момента, как Соболь были выписаны штрафы, она успела несколько раз выехать за границу как одна, так и совместно с мужем Сергеем Моховым. Так в середине сентября она выложила на своих страницах в соцсетях видео и фото с Кипра. К тому моменту она уже должна была государству более 1 миллиона рублей.

Затем она вместе с семьей тайно отдыхала в Италии, а совсем недавно, в начале декабря, посетила еще и Чехию.

И тут возникает закономерный вопрос: почему судебные приставы не запретили Соболь выезд за пределы Российской Федерации, ведь по закону основанием для этого уже является долг в 30 тысяч рублей. Только сейчас ФССП приняла дела Соболь в исполнительное производство.

Источник ФАН в службе судебных приставов сообщил, что путешествовать за границей Любови осталось недолго — ФССП уже готовит постановление о временном ограничении на выезд. Снять его можно будет только после погашения штрафов в полном объёме.

Но положение Соболь может усугубиться. По иску от ГБУ «Автомобильные дороги» суд обязал её выплатить компании 1,6 миллиона рублей. Еще 657 тысяч она обязана выплатить «Мосгортрансу». Оба предприятия понесли убытки из-за беспорядков, организованных неудавшимися кандидатами «ФБК» и их помощниками. Кроме того, она должна выплатить еще 26 тысяч компенсации ресторану «Армения».

Таким образом, общая сумма штрафов Соболь приближается к отметке в 3,5 миллиона рублей. Учитывая тот факт, что официальная зарплата юриста в «ФБК» составляет всего 80 тысяч рублей, оперативно погасить долги она навряд ли сможет. Куда вероятнее, что Навальный организует очередной сбор «пожертвований» и штрафы будут выплачены из карманов подписчиков блогера.