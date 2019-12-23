Трамп проявил интерес к поездке в Москву на День Победы

Москва, 23 декабря. Президент США Дональд Трамп проявил интерес к участию в торжествах, которые пройдут в Москве в честь 75-летия Великой Победы, и готов приехать в российскую столицу, если ему позволит график. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Президент Трамп не раз, в том числе во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — рассказал министр иностранных дел, подчеркнув, что американский лидер получил приглашение наряду с другими главами государств.

Напомним, Владимир Путин лично пригласил Дональда Трампа посетить Москву 9 мая 2020 года на полях саммита G20, который прошел в японской Осаке в июне. Американский лидер ответил, что примет приглашение, когда получит официальное уведомление. В ноябре 2019 года Трамп говорил, что благодарен за приглашение на празднование столь значимой для России даты.

«Буду рад, если смогу приехать», — приводит слова президента США «Царьград».

Сергей Лавров посетил Вашингтон 10 декабря, сообщает телеканал «360». В ходе визита глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил приглашение по поручению президента РФ. Кроме того, глава МИД РФ встретился с госсекретарем США Майком Помпео.