Вся необходимая информация о газовом контракте уже обнародована, заявил Песков

Москва, 23 декабря. Вся информация о газовом контракте между Россией и Украиной, которая должна быть открытой, уже опубликована. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли в газовом контракте какие-либо закрытые условия для Украины, Песков отметил, что стороны уже сделали исчерпывающие заявления о соглашении.

«Вся информация, которая должна быть обнародована, она обнародована. Были сделаны заявления и со стороны «Нафтогаза», и со стороны «Газпрома», — сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, Россия и Украина подписали протокол о сотрудничестве по транспортировке газа. Согласно документу, между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет заключено соглашение о урегулировании взаимных претензий и продолжении транзита российского газа через территорию Украины.

Стороны договорились о транспортировке 65 миллиардов кубов газа в 2020 году. Еще по 40 миллиардов кубов будет транспортироваться в 2021-2024 годах. В соответствии с договоренностями, «Газпром» выплатит 2,9 миллиардов долларов «Нафтогазу» согласно вердикту Стокгольмского арбитража, от исков, по которым пока нет окончательных решений, Киев откажется. Также стороны заключат мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к российской компании в 7,4 миллиарда долларов.