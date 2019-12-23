Эксперт рассказала о простых правилах, как пережить зиму и не болеть

Оренбург, 23 декабря. Во время температурных перепадов есть риск заболеть ОРВИ. Эксперт страховой компании Марина Кучапина рассказала, как пережить зиму и не болеть.

Первое правило здорового человека — одежда по погоде. Если на улице сильный ветер, то нужно утепляться шарфами, надевать перчатки или рукавицы. Головные уборы не должны продуваться насквозь.

В противном случае вам грозит насморк и больное горло. Кучапина посоветовала каждый день выходить на прогулку и правильно питаться.

Он добавила, что стоит сократить число холодных продуктов, лучше есть согревающую пищу. Эксперт добавила, что в рацион нужно включить побольше осенних овощей и принимать витамины.

К примеру, аскорбиновая кислота повышает защитную функцию организма, она блокирует попадание вирусов в кровь. Можно регулярно пить чай с лимоном, есть киви, апельсины и грейпфрут.

Очень много витамина С содержится в обычной капусте и в смородине. Даже от смородинового варенья будет толк.

Как отмечает издание Ria56, зимой важно пить воду, закаляться и соблюдать личную гигиену. Помещения следует увлажнять и регулярно проветривать. Полноценный сон и регулярный отдых также является действенной профилактикой болезни.

Ранее сообщалось, что ученые из Московской области нашли эффективное средство в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы.