Военный эксперт рассказал об особенностях российских комплексов С-350 «Витязь»

Москва, 23 декабря. Особенностью российских С-350 «Витязь» является то, что средства высокомобильного комплекса размещены на автомобильном шасси. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

«Пусковая установка имеет достаточно большой боезапас — 12 ракет на одной установке (для сравнения, у С-300 — четыре ракеты). Ракеты — самые современные по топливу», — сказал он.

В эфире радио Sputnik военный эксперт рассказал об отличительных чертах нового комплекса С-350. По его словам, у «Витязя» есть самое современное оборудование. Дмитрий Корнев отметил, что «радиолокационная станция, цифровые системы передачи данных между компонентами комплекса, возможность встраивания ЗРК в любую систему ПВО в масштабах армейского соединения либо региона, взаимодействие с другими комплексами ПВО могут быть обеспечены на самом современном уровне».

«Этот комплекс ждали, и то, что его первый комплект передан войскам ПВО — это достаточно серьезное достижение нашей промышленности», — резюмировал Корнев.

Напомним, еще в июне этого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что разработка новейшей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» завершена.

В понедельник появилась информация, что концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны РФ первый комплект новейшей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». По данным концерна, торжественная церемония передачи прошла 22 декабря на территории полигона «Капустин Яр», который расположен в Астраханской области.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник в запасе Виктор Мураховский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, зачем Армии России понадобился «Витязь».

"Экспортные перспективы С-350 весьма неплохие. Для многих стран возможности С-400 избыточны, а стоимость — слишком большая. С-350 в этом случае является оптимальным выбором по критерию возможности-стоимость», — подчеркнул он.

С-350 «Витязь» — это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, который, как планируется, заменит С-300ПС и Бук-М1-2. «Витязь» ориентирован в первую очередь на борьбу с низколетящими воздушными целями: крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами.