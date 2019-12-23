Кремль назвал неприемлемыми санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 23 декабря. Санкции США против строительства газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции неприемлемы для нас. Мы надеемся, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — сказал Песков.

Напомним, ранее Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», пишет «Газета.ру». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря. При этом в Берне заявили, что относятся к ситуации критически, но «помешать санкциям не могут», передает «Царьград».

ФРГ выступила против санкций, назвав их вмешательством во внутренние дела, затрагивающим немецкий и европейский бизнес. Кроме того, санкции осудила Еврокомиссия, сообщает телеканал «360».

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2», несмотря на «ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту».