Кропотливая работа с людьми вернет ЕР поддержку в оппозиционных регионах, уверен политолог

Партия «Единая Россия» уверенно завоевывает доверие жителей России — это наглядно демонстрируют последние выборы в регионах с оппозиционным «начальством». В Хакасии, где состоялись досрочные выборы главы Абакана, кандидат от ЕР Алексей Лемин одержал убедительную победу при том, что губернатором в республике там числится ставленник КПРФ Валентин Коновалов, активно агитировавший против партии власти. Причем победа единоросса уже на старте избирательной кампании была настолько очевидна, что коммунисты, боясь потерять лицо, вообще не стали выдвигать своего кандидата. Кандидат же от другой оппозиционной партии, ЛДПР, был слишком слаб, чтобы хоть чем-то навредить «Единой России» — об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала политолог Наталья Елисеева.

«Адекватной альтернативы Лемину не было, и люди не захотели вновь устраивать протестное голосование, поскольку в таком случае риски для города оказались бы слишком велики, — рассказала собеседница ФАН. — Теперь же очень многое зависит от того, как поведет себя выигравший кандидат. Если на фоне победы он действительно начнет набирать себе хорошую базу потенциальных избирателей, делами, а не словами показывать высокий профессионализм, то в перспективе «Единая Россия» сможет вернуть себе Хакасию как регион поддержки».

По словам политолога, чтобы добиться этого, Лемину и его команде потребуется кропотливая работа на благо города и региона. Как, впрочем, предстоит она и другим кандидатам-победителям от «Единой России»: например, на Кузбассе, где велись выборы по 181 одномандатному округу (партийные списки отсутствовали) победили 166 выдвинутых ЕР кандидатов, в то время как КПРФ получила 5 мандатов, а ЛДПР и «Справедливая Россия» — по 3. А в сентябре свой голос за партию власти отдал Братск — город в Иркутской области, главой региона в которой на тот момент был коммунист Сергей Левченко. Возвращение «Единой Россией» поддержки населения явно свидетельствует о том, что губернаторы-оппозиционеры имеют тенденцию к «расслаблению» после убедительных, как им казалось, выигрышей выборов, в то время как партия власти уверенно продолжает вести работу с населением.

«Если победивший кандидат расслабляется, он быстро теряет доверие среди избирателей, — уверена Елисеева. — Тем более, что на фоне склок и дележек единого вектора развития подконтрольных им регионов избравшимся от КПРФ губернаторами выбрано так и не было. Если говорить о Хакасии, то в ее столице — Абакане — работа коммунистов как таковая отсутствует. Соответственно, и поддержки никакой там они не получили».

Знаковым событием стало и то, что кандидаты «Единой России» вновь выступили под своим флагом, отказавшись от стратегии самовыдвижения. Призванная обеспечить «народность» кандидатов от ЕР данная мера была ошибочно воспринята многими как «маскировка» их партийной принадлежности — именно так и произошло на выборах в Московскую городскую думу в сентябре этого года.