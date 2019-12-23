Кеосаян рассказал, кто сделал Ветлицкую знаменитой

Москва, 23 декабря. Известный актер и телеведущий Тигран Кеосаян в программе «Судьба человека», рассказал о становлении певицы Натальи Ветлицкой, которая в ближайшее время вновь планирует вернуться на сцену.

По его словам, артистка стала знаменитой именно после клипа «Посмотри в глаза». Этот клип Ветлицкая сняла вместе с Кеосаяном. Телеведущий отметил, что в то время у них стояла лишь одна цель — хоть как-нибудь заработать деньги. После выхода клипа Ветлицкая стала «секс-символом целого поколения».

«Я рад, что она сейчас возвращается на сцену. Желаю, чтобы все у нее было хорошо. Только пусть в политику не лезет. Тяжело ее слушать. Хочет петь – пусть поет. Это у нее лучше получается»,», — отметил телеведущий.

Кеосаян заявил, что он рад возвращению певицы на сцену и пожелал ей творческих успехов. Напомним, что в начале декабре Ветлицкая уехала в Испанию. Теперь звезда вновь вернулась на родину и планирует в следующем году дать сразу несколько концертов.

Отметим, что Ветлицкая живет за границей вот уже 15 лет. Исполнительница перебралась на постоянное место жительства в испанский город Дения в 2008 году. Там она занялась риэлторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном. Решение эмигрировать она приняла после рождения дочери.

Мнения поклонников артистки, узнавших о ее поступке, разделились. Одни желают ей удачи за рубежом и относятся к «бегству» с пониманием, другие возмутились, указав на то, что Ветлицкая приезжает в Россию лишь «зарабатывать».