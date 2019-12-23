Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кеосаян рассказал, кто сделал Ветлицкую знаменитой

1 958
0 Оставить комментарий

Кеосаян рассказал, кто сделал Ветлицкую знаменитой

Москва, 23 декабря. Известный актер и телеведущий Тигран Кеосаян в программе «Судьба человека», рассказал о становлении певицы Натальи Ветлицкой, которая в ближайшее время вновь планирует вернуться на сцену.

По его словам, артистка стала знаменитой именно после клипа «Посмотри в глаза». Этот клип Ветлицкая сняла вместе с Кеосаяном. Телеведущий отметил, что в то время у них стояла лишь одна цель — хоть как-нибудь заработать деньги. После выхода клипа Ветлицкая стала «секс-символом целого поколения».

«Я рад, что она сейчас возвращается на сцену. Желаю, чтобы все у нее было хорошо. Только пусть в политику не лезет. Тяжело ее слушать. Хочет петь – пусть поет. Это у нее лучше получается»,», — отметил телеведущий.

Кеосаян заявил, что он рад возвращению певицы на сцену и пожелал ей творческих успехов. Напомним, что в начале декабре Ветлицкая уехала в Испанию. Теперь звезда вновь вернулась на родину и планирует в следующем году дать сразу несколько концертов.

Отметим, что Ветлицкая живет за границей вот уже 15 лет. Исполнительница перебралась на постоянное место жительства в испанский город Дения в 2008 году. Там она занялась риэлторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном. Решение эмигрировать она приняла после рождения дочери.

Мнения поклонников артистки, узнавших о ее поступке, разделились. Одни желают ей удачи за рубежом и относятся к «бегству» с пониманием, другие возмутились, указав на то, что Ветлицкая приезжает в Россию лишь «зарабатывать».

 

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров