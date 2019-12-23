Военной помощью Трамп держит Зеленского на коротком поводке, считает эксперт

В конце июня президент США Дональд Трамп запросил Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома изучить вопрос о выделении денежных средств на военную помощь Киеву. Это следует из служебной переписки между представителем АБУ и Пентагоном, обнародованной НПО «Центр за честность в публичной политике». Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что для Трампа не столько важна экономическая составляющая вопроса, сколько возможность использовать этот инструмент для управления украинским президентом.

После июльского телефонного разговора президентов США и Украины разгорелся скандал, в результате которого американскому президенту пригрозили импичментом. Сотрудник разведки США заявил, что глава Белого дома в этом разговоре пытался оказать давление на Зеленского по расследованию деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в обмен на оказание военной помощи Киеву.

«Трамп хочет иметь инструмент давления на Зеленского для того, чтобы получить от него необходимую информацию на Байдена. Эта ситуация разыгрывается все время. Он хочет, чтобы Зеленский был у него на коротком поводке, чтобы не играл с другими хозяевами, и чтобы отзывался на первый же клич, который придет из Вашингтона», – пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей Брутер.

По мнению эксперта, военная помощь Киеву рассматривается Трампом исключительно в качестве инструмента давления, для Соединенных Штатов она стоит так мало, что в экономическом плане даже не о чем говорить. Если сравнивать с американским оборонным бюджетом, это сотые доли процента. Для Соединенных Штатов это совершенно нечувствительная сумма.

Для России вопрос по оказанию американцами помощи Киеву не представляет никакого интереса, считает Брутер.

«Военная помощь США Киеву совершенно безразлична для России. Некоторые полагают, что России не интересно, чтобы американцы оказывали военную помощь Украине. Но это не соответствует действительности, потому что эта военная помощь не делает Украину сильнее. Она способна только привести к дальнейшему частично разворовыванию, частично к каким-то совершенно бессмысленным и бесполезным атакам на ДНР», – прокомментировал эксперт.

Как считает Брутер, для Трампа та помощь, которую он оказывает, имеет косвенный политический подтекст, потому что она должна выделяться только тем, кто сразу же правильно понимает смысл происходящего.

Президент США обвинил демократов в нарушении конституции из-за затягивания процедуры импичмента. Если они дотянут с подачей обвинения в Сенат до самих выборов, у него не останется шансов на оправдание в верхней палате парламента, на поддержку которой рассчитывает Трамп.