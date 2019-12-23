Сирия отразила ракетную атаку Израиля с оккупированных Голанских высот на Дамаск

Средства ПВО Сирии перехватили ракеты, летевшие по направлению к Дамаску, передавал канал Ikhbariya. Одна из них упала всего в 20 километрах к юго-востоку от столицы САР. Подробнее о данной попытке атаки читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск», — сообщили государственные телеканалы прошедшей ночью.

Отмечалось, что снаряды в сторону Дамаска были выпущены с оккупированной части Голанских высот, где еще с 60-х годов прошлого века незаконно дислоцируются части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным корреспондента РИА Новости, на окраинах сирийской столицы прогремели не меньше двух крупных взрывов. Кроме того, одна из ракет ударила по поселку Акраба в предместьях Дамаска. Также собственный источник информагентства сообщает, что израильские самолеты во время нападения находились также и в небе Ливана.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков напомнил в комментарии для ФАН, что первейшей целью подобных налетов Тель-Авива на юго-западе Сирии являются располагающиеся там иранские объекты. Но, так или иначе, военные удары по территории другой независимой страны, конечно, являются грубейшим нарушением международных норм, тем более что часто удары Израиля приходятся и по сирийским позициям, а также по мирным районам страны.

«К сожалению, Тель-Авив по-прежнему придерживается этой антииранской линии и эскалирует обстановку. Однако удары повторяются, но никакого эффекта не приносят: иранцы по-прежнему в САР, а «Хезболлу» эти атаки почти никак не ослабляют. Тут, конечно, вообще встает вопрос об адекватности израильской политики, ведь были примеры, когда ограничить влияние Тегерана в САР удавалось путем переговоров — так, ранее удалось договориться об отводе всех несирийских военных подразделений в районе Голанских высот. Но вместо такого диалога еврейское государство предпочитает агрессию», — заметил эксперт.

В результате этого, однако, страдают и простые сирийцы, которые время от времени попадают под горячую руку, стоя между ненавидящими друг друга израильтянами и иранцами.

«Сирийские ПВО постоянно работают в случае нападений Тель-Авива, но периодически ракеты прорываются сквозь защиту, ударяя и по опорным пунктам самих войск САР. Хотя в целом САА, конечно, хорошо справляется с отражением агрессии Израиля. Но, безусловно, поддержка точно не помешала бы. Хочется видеть, чтобы и другие региональные игроки, против которых действуют израильтяне, предпринимали какие-то более активные меры для противодействия им. Это и Ливан, в воздушное пространство которого постоянно вторгаются ВВС ЦАХАЛ, и, конечно, Иран», — обратил внимание востоковед.

Это тем более необходимо, потому что в Сирии в действительности довольно неоднозначно относятся к тому влиянию, которое там распространяет Тегеран, добавил собеседник ФАН.

«В самой Сирийской Арабской Республике иранским влиянием несколько тяготятся. Поскольку идет так называемая шиизация, и в целом Тегеран стремится навязать свою политико-религиозную систему. Между тем САР — это преимущественно светское государство, и потому ее гражданам это не особенно по душе», — закончил Андрей Онтиков.

Ранее Федеральное агентство новостей обнародовало расследование, подтвердившее существование обширной информационной сети США по легализации фейков сирийских террористов. Ее частью, в том числе, являются российские либеральные СМИ. До этого также была выложена статья, раскрывающая масштаб эффективной кампании россиян против террористов в Сирии.

Две предыдущие публикации из сирийской серии ФАН доказали наличие связей между ИГИЛ1 и Соединенными Штатами, а также между ИГ1 и некоторыми представителями оппозиции РФ. Среди последних, как выяснили наши корреспонденты, автор фейков о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков, работающий на «Новую газету», и экс-олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.