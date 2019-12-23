Кемерово готовится к прибытию новогоднего мобиля с Дедом Морозом

Кемерово, 23 декабря. В Кемерово подведут итоги первого этапа проекта «В Новый год вместе» — «Марафон желаний». С концертной программой в город прибудет новогодний мобиль с кузбасским Дедом Морозом.

Новогодний мобиль с 1 декабря передвигается по всем городам Кузбасса и завершит свой путь в Кемерове 26 декабря, передает «Газета Кемерова».

«Будет представлена песня-победитель нашего конкурса на лучшую новогоднюю песню. Завершение этого большого этапа», — сообщила глава департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса.

Она напомнила, что песню-победителя определяли в соцсетях с 20 октября по 20 ноября. Темой музыкальной композиции стало празднование Нового года в области. Конкурсная комиссия подвела итог и сделала аранжировку этой песни. Ее представили на открытии Шерегеша.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса, проведенного среди россиян, выяснилось, что главными источниками новогоднего настроения у жителей России являются елка, запах мандаринов, «особые» фильмы и процесс подготовки праздничного стола.