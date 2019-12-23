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Пресс-конференция Путина свидетельствует о полной открытости президента, заявили в Кремле

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Пресс-конференция Путина свидетельствует о полной открытости президента, заявили в Кремле

Москва, 23 декабря. Ежегодные пресс-конференции президента РФ Владимира Путина показывает открытость российского лидера. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Формат открытой пресс-конференции мы широко практикуем. Он свидетельствует о полной открытости президента. Президенту задают любые вопросы, на которые он дает открытые ответы», — пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что на прошлой неделе состоялась традиционная большая пресс-конференция Путина, на которой он подвел итоги года. Она продолжалась 4 часа 20 минут и почти побила рекорд 2008 года по продолжительности. Тогда глава государства общался с журналистами 4 часа 40 минут. При этом нынешняя пресс-конференция стала самой большой по числу участвующих в ней сотрудников СМИ. Всего было зарегистрировано 1895 журналистов.

В рамках мероприятия был поднят целый ряд вопросов, которые имеют отношение к внешней политике, спорту, экономике и социальному устройству. Слово традиционно представлялось не только российским, но и иностранным репортерам, среди которых оказались представители Японии, Китая и Украины.

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