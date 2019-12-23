Москва, 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, как президент РФ Владимир Путин оценивает, что в Москве в предпраздничный период, когда обеспечению безопасности уделяют особое внимание, происходит перестрелка, то есть человек с оружием приходит в центр города. У представителя Кремля спросили, не возникает ли вопросов к организации безопасности, может быть, к деятельности самой ФСБ. Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого никто не застрахован.

«Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Я не сказал бы, что оно должно комментироваться из Кремля. Мы живем в такое время, не только Россия, но и все государства мира, когда никто не застрахован от проявления безумия с трагическими последствиями. Были приняты все меры для ликвидации этой ситуации», — подчеркнул он.

Представители средств массовой информации напомнили, что в момент перестрелки шел концерт, посвященный Дню работников органов безопасности, там был руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Журналисты поинтересовались, остался ли он на мероприятии, когда началась стрельба.

«Они находились в Кремле, на территории примерно. Частично смотрели концерт. Когда был перерыв, они вышли оттуда», — сказал Песков.

Журналисты указали, что в СМИ появляется различная информация о происшествии, в том числе, что после ликвидации нападавшего был ранен человек. Они поинтересовались, насколько президент в курсе этой информации.

«Зачем вы меня спрашиваете? Это надо спрашивать у правоохранительных органов», — сказал представитель президента.

На что СМИ задали уточняющий вопрос, докладывали ли об этом президенту.

«Я не могу сказать. Безусловно, президент получил оперативные доклады об этом происшествии», — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, история вокруг 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова началась в четверг, 19 декабря. Мужчина начал стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве. В результате нападения один сотрудник спецслужбы погиб на месте, второй скончался в больнице. Пять человек, в числе которых оказался один мирный гражданин, получили ранения разной степени тяжести. Сам стрелок был ликвидирован.