Названа предварительная дата обращения Путина к Федеральному собранию

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться к Федеральному собранию. Ничего необычного нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, почему глава государства решил выступить с посланием в январе, а не в феврале или марте, как это обычно бывает.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что содержание обращения пока неизвестно, поскольку предметная работа над посланием только начинается.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что 23 декабря глава государства примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост.

«Путин проедет из Крыма в сторону Краснодарского края на поезде. Выступит перед рабочими, пообщается тоже, когда будет ехать с рабочими, которые строили мост. Запланирован брифинг от министра транспорта [Евгения] Дитриха. Потом будет открыто постоянное сообщение. Важнейшее события для нашей страны», — отметил пресс-секретарь президента.

Также в понедельник Владимир Путин посетит Адыгею и осмотрит хозяйство, где выращивают розы. Президент встретится с общественниками и представителями тех, кто работает в аграрно-промышленном комплексе. После визита глава государства вернется в Москву.