Рождество 2019: почему отмечают в разное время, традиции и запреты, рождественские гадания

Рождество Христово — праздник, который отмечают все христиане, но в разное время. Праздник посвящен евангельскому преданию о рождении Иисуса Христа девой Марией в городе Вифлееме. Католики, протестанты, а также часть православных церквей отмечают праздник по-европейски — 25 декабря. Канун праздника — 24 декабря — это Рождественский сочельник.

Таким образом, Новый год в западных странах отмечается после Рождества.

Однако есть церкви, которые придерживаются так называемого старого стиля — юлианского календаря (православных церквей, в том числе Русская православная церковь — РПЦ, афонские монастыри, а также некоторые католические и протестантские общины). Для них Рождество Христово наступает позже — 7 января, соответственно, Сочельник и окончание православного Рождественского поста приходится на вечер 6 января. Таким образом, бурная новогодняя ночь для верующих (в том числе в России) приходится на строгое время поста. Впрочем, есть еще традиция после Рождества отмечать так называемый Старый новый год, но этот неофициальный праздник является абсолютно светским.

Итак, 24—25 декабря наступает западное Рождество, которое иногда для простоты называют католическим, а 6—7 праздник отмечают православные, в том числе в России, где это выходной день.

Почему Рождество отмечается дважды

Папа Григорий XIII ввел григорианский календарь в 1582 году, который заменил прежний — юлианский, введенный еще Юлием Цезарем, и в котором не учитывались високосные годы, из-за чего накапливалось отставание. Постепенно большинство стран перешло на григорианский календарь с некоторыми коррективами, процесс перехода завершился только в XX веке.

Российская империя пришла к революции 1917 года еще со старым календарем, и советская власть сразу это исправила. Григорианский календарь был введен в нашей стране декретом от 26 января 1918 года. РПЦ перехода не признала и осталась верна «старому стилю», хотя в 1923 году значительная часть православных церквей приняла так называемый новоюлианский календарь, в настоящее время совпадающий с григорианским. Таким образом, большинство православных конфессий также стали отмечать Рождество Христово 24—25 декабря (например, попытки внедрить празднование православного Рождество вместе с Европой предпринимаются на Украине).

Верными старому стилю сегодня остались только Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные церкви, а также монастыри Афона. В России Рождество принято отмечать в соответствии с церковным календарем, то есть 6—7 января.

Как празднуют Рождество в Европе и в России

Решение о праздновании Рождества Христова 24—25 декабря было принято в Европе в V веке, на Третьем вселенском соборе. На Руси Рождество стали отмечать после принятия христианства, примерно с X века.

Отметим: Рождество приходится на время зимнего солнцестояния, также в это время отмечается иудейский праздник Ханука, когда принято зажигать огни (эта традиция есть и в христианстве).

В преддверии католического Рождества, которое в западной традиции считается самым главным и уж точно самым любимым церковным праздником, по всей Европе начинают работать рождественские ярмарки, это время радости и развлечений. Среди атрибутов праздника — свечи, верки, гирлянды, елки, а также рождественские вертепы: композиции, представляющие события Рождества, как их трактует Евангелие.

На Рождество принято колядовать (эта традиция есть и в России) — ходить по улицам и домам с праздничными песнопениями, получая в награду лакомства и деньги.

У католиков предрождественское время называется Адвент, оно не предполагает строгих ограничений в еде, но предусматривает молитвы, благотворительность и духовное очищение.

В России для предпраздничного очищения существует Рождественский пост, время строгих ограничений в еде: запрещено молочное и мясное, а также яйца. Кроме того, на Руси пост предусматривал запрет всех развлечений, вплоть до наступления Рождества.

Подарки на католическое Рождество, как известно, приносит Санта-Клаус, прообразом которого является святой Николай, который, согласно легенде, щедро одаривал неимущих и детей. В России его аналогом является Дед Мороз, из которого в советское время постарались изгнать религиозное содержание.

Рождественские гадания

На Руси Сочельник перед Рождеством считался одним из самых подходящих моментов для различных гаданий, хотя этот обычай церковь не просто не одобряет, но и прямо запрещает. В основном в это время гадают девушки — на замужество и на счастливую жизнь.

Федеральное агентство новостей напоминает самые популярные рождественские девичьи гадания. Гадание на предметах — что вытащишь вслепую из мешочка, то и ждет (колечко — к замужеству, монетка — к богатству, платочек — к слезам и так далее). Гадание на зеркалах — нужно постараться увидеть ночью в зеркале при свечах образ суженого. На обуви — девушка, мечтающая о замужестве, бросала от дверей сапожок: куда будет повернут носок, оттуда и суженый придет. Подробнее о рождественских и святочных гаданиях ФАН расскажет в преддверии православного Рождества.