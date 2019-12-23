Серьезные люди на Западе уже давно поняли, чей Крым, заявил Лавров

Москва, 23 декабря. Авторитетные западные политики давно осознали, что Крым принадлежит России, однако «крымский вопрос» используется ими для сдерживания РФ. Об этом на правительственном часе в Совфеде заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, не понимать, что полуостров принадлежит России, «значит не понимать ничего в истории». Крым находился вне России «вопреки желаниям его жителей», заявил глава МИД.

«Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», — отметил Лавров.

Также министр подчеркнул, что Москва будет настаивать на прекращении на Украине ущемления прав русскоязычного населения.

«Мы готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины», — сказал он.

Лавров добавил, что конфликт в Донбассе значительно дестабилизирует российско-украинские отношения.

«Преодолеть его можно только через последовательное выполнение минского комплекса мер, и это требует прямого диалога сторон», — отметил глава МИД.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. На референдуме, прошедшем после государственного переворота в Киеве, абсолютное большинство жителей полуострова, более 90% крымчан, высказались за возвращение в состав РФ.