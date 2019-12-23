Лавров заявил, что санкции США против «Северного потока — 2» сводятся к устрашению

Москва, 23 декабря. Американские санкции к компаниям, работающим по проекту «Северный поток — 2», в очередной раз показали, что дипломатия США сводится к устрашению. Об этом заявил журналистам в понедельник руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства указал на то, что Вашингтон наказывает своих ближайших соратников за то, что они просто решают свои экономические проблемы.

«Теперь ни одна страна мира может не сомневаться, что США может что-то пообещать, но затем отказаться от этого в любой момент», — подчеркнул Лавров.

Накануне Сергей Лавров заявил о том, что российский ответ на американские рестрикции против «Северного потока — 2» обязательно последует. Кроме того, как сообщал «Царьград», российский министр назвал ситуацию с новыми американскими ограничениями «трудно понимаемой».

При этом глава МИД РФ не исключил, что такой недружественный шаг США может отразиться на двусторонних отношениях, отмечал Infox.ru.

Ранее глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на следующий год. Документ обязывает Вашингтон ввести рестрикции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

США выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку стремятся поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).