Сирия, 23 декабря. ВС Израиля были обвинены в нанесении ударов по территории Дамаска. ИГ1 заявило о нападении на КПП курдских боевиков на юго-востоке Дейр-эз-Зора. САА освободила еще один населенный пункт в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по расположениям исламистов на западе Алеппо; установили контроль над населенным пунктом Хирбет Мааррата в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: подозревается в попытке совершения атаки на авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии.

«Исламское государство»1: предприняло нападение на КПП курдских радикалов у города Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Израиля: нанесли удары по территории провинции Дамаск.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими боевиками к западу от города Аль-Баб в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийский телеканал Ikhbariya сообщает о том, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), базирующиеся в районе оккупированных Голанских высот, вновь нанесли удары по территории Сирии. Комплексам ПВО Сирийской арабской армии (САА) удалось перехватить ракеты, выпущенные израильскими военными. По информации агентства новостей SANA News, одна из вражеских целей упала в районе деревни Акраба в 20 километрах к юго-востоку от столицы. Тель-Авив пока никак не прокомментировал произошедшее. Как известно, израильские атаки получили осуждение со стороны представителей РФ, Ирана и Турции во время встречи в Казахстане, которая состоялась 11 декабря. Союзники заявили, что продолжающиеся налеты Израиля являются нарушением международного права, подрывают суверенитет САР и соседних государств, а также угрожают стабильности и безопасности в регионе.

Провинция Латакия

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции предприняли попытку нападения на российскую авиабазу «Хмеймим», задействовав беспилотники. Отмечается, что взрывы были слышны недалеко от населенного пункта Джебла, который находится на побережье в районе стратегического аэродрома. Более подробная информация пока уточняется. По предварительным данным, к произошедшему имеют отношение боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», в оккупации которых находятся северо-восточные окраины Латакии.

Провинция Алеппо

Поступают данные о новых столкновениях на линии разграничения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований. Согласно сведениям Twitter-канала (NotWoofers), перестрелки фиксируются в районе населенного пункта Дагилбаш к западу от Аль-Баба. При этом обе стороны ведут огонь из крупнокалиберных орудий, установленных на военных пикапах.

Между тем военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) активизировали артобстрелы позиций исламистов в западной части провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AleppoAMC), правительственные войска нанесли удары по военным объектам джихадистов на подступах к населенному пункту Урум аль-Кубри из РСЗО «Град». Напомним, накануне джихадисты, базирующиеся в Западном Алеппо, заявили о подготовке новых террористов-смертников для атак на позиции САА в данном районе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение «спящих ячеек» «Исламского государства» произошло на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории на юго-востоке Дейр-эз-Зора. По информации Twitter-канала (IbnSiqilli), террористы напали на один из контрольно-пропускных пунктов курдских боевиков на окраине города Ас-Суса. О нанесенном SDF уроне в живой силе или технике пока ничего неизвестно.

Тем временем появились сообщения о неизвестных взрывах в районе города Меядин, который находится в зоне контроля Сирийской арабской армии (САА) на правом берегу реки Евфрат. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (OALD24). Подробности случившегося пока выясняются.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают развивать наступление на юго-востоке Идлиба. Как передает Twitter-канал (AbdoZehn), в результате последних столкновений боевики утратили контроль над населенным пунктом Хирбет Мааррата к западу от Аль-Хараки. Исламисты, в свою очередь, предпринимают попытки организовать контрнаступление на данном направлении.

Кроме того, боевики стремятся поднять боевой дух своих отрядов, распространяя неподтвержденные сведения о потерях Сирийской арабской армии (САА) в живой силе и технике. Так, интернет-портал Aleppo Media Center заявляет об убийстве нескольких солдат САА и повреждении танка. Напомним, накануне силам САР также удалось освободить город Ат-Тах и еще по меньшей мере пять небольших поселений.

1 Организация запрещена на территории РФ.