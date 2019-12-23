Юлия Ковальчук рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку

Москва, 23 декабря. Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук поделилась пикантным видео из закулисья. Звезда рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку.

В кадре певица готовится к выходу на сцену, а ее помощник по имени Алексей помогает ей прицепить к концертному платью звук. Мужчина залез певице под платье, чтобы установить устройство.

Ковальчук, комментируя неловкую ситуацию, в шутку призналась, что выбирает мужчин только по имени, пишут «Дни.ру».

«Я вообще мужчин выбираю только сугубо по имени. Если Алексей, то есть доступ к телу», — пошутила артистка.

Певица поинтересовалась у подписчиц, как они выбирают мужчин. Большинство поклонников не торопились отвечать на вопрос, так как были удивлены странным видео. Многие поинтересовались, как к подобным ситуациям относится ее муж, певец Алексей Чумаков.

«Что он там делает?» ― возмутилась aminacia2019.

«Я Костя, но друзья меня зовут Алексей!» ― пошутил kosmos56.

«Муж где? Он не ревнует?» ― удивился gayushik_55.

Ранее Ковальчук порадовала фанатов снимком, сделанным в бане. Фотография опубликована на странице звезды в Instagram. Певица появилась в кадре вместе с подругой. На весьма пикантном снимке они дружно прикрылись банными полотенцами и пошутили, что вместо «черной пятницы» у них — «чистая».