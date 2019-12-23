Бундестаг лишает россиян в Германии пенсионных выплат из РФ

Берлин, 23 декабря. Власти Германии отнимают у российских пенсионеров, проживающих на территории ФРГ, выплаты из РФ, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дело в том, что граждане обязаны оповещать пенсионную кассу Германии о любых сторонних поступлениях. Та, в свою очередь сокращает их основную (немецкую) пенсию ровно на ту сумму, которую они получают в России. Об этом ФАН рассказал президент Европейского информационно-правозащитного центра Гарри Муррей Гарри Мурей.

Власти Германии считают, что немцам из России две пенсии за один и тот же стаж получать нельзя.

«Нестабильный курс рубля зачастую приводит к тому, что фактически удерживается значительно большая сумма по сравнению с начисленной. Никакие расходы, связанные с получением денег из России, Deutsche Rentenversicherungsträger не компенсирует», — добавил правозащитник.

Хотя местные немцы имеют даже три пенсии: основную от государства, вторую — от страховой компании, если они такую заключили, и третью — от фирмы, где они трудились, если это там предусмотрено, отметил собеседник ФАН.

«Но есть в Германии и рисковые российские пенсионеры, которые втайне все же оформляют получение своей пенсии по доверенности родственникам, проживающим в России, помогая им материально. Или они сами приезжают туда раз в год в отпуск и тратят накопленную сумму на свои нужды или на отдых. Многие, даже беженцы, даже контингентные, свои приватизированные в прежнем месте жительства квартиры сдают в аренду и тайно имеют от этого дополнительные доходы», — пояснил проживающий в Германии российский пенсионер Райнгольд Шульц.

По его словам, он сам из Коми, и таких как он в Германии — минимум 900 человек. То есть все эти люди по сути дарят свою пенсию государству. Общее количество пенсионеров из России, проживающих в Германии, исчисляется десятками тысяч граждан.

