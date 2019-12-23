МИД Украины объяснил, какие интересы отстаивает в газовых переговорах с РФ

Киев, 23 декабря. Украина отстаивает свои собственные интересы на переговорах по газу с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Дипломат отметил, что украинская сторона не уступает Москве в переговорах и старается предотвратить негативные сценарии.

«Эта часть нашей газовой деятельности говорит о подтверждении Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок», — заявил Пристайко.

По его словам, Киев внимательно следит за всеми действиями РФ в газовом вопросе.

«Россия ищет другие варианты обеспечения, мы все это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за «Потоками», — рассказал глава МИД Украины.

Он также добавил, что на отзыве исков от «Газпрома» Украина может приобрести, но может и потерять.

«Сейчас у нас есть то, что у нас в руках - 3 миллиарда долларов. Это очень серьезная сумма, которую мы отсудили в честном противостоянии в судах», — отметил Пристайко.

Напомним, 20 декабря Москва и Киев подписали протокол о сотрудничестве по газу. Согласно документу, между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет заключено соглашение о урегулировании взаимных претензий и продолжении транзита российского газа через территорию Украины.

Стороны договорились о транзите 65 миллиардов кубов газа в 2020 году. Еще по 40 миллиардов кубов будет транспортироваться в 2021-2024 годах. В соответствии с договоренностями, «Газпром» выплатит 2,9 миллиардов долларов «Нафтогазу» согласно решениям Стокгольмского арбитража. От остальных исков и антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов украинская сторона откажется.