Политолог объяснил призыв Порошенко к санкциям из-за поставок российского газа

Бывший президент Украины, а ныне — оппозиционный депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его фракция в парламенте будет требовать ввести санкции против прямых поставок газа из России, а также созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Очевидно, подобная прыть ныне малопопулярного украинского политика вызвана тем, что возбужденные против него уголовные дела были спущены на тормозах, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центра евразийских исследований, политолог Владимир Корнилов.

«Порошенко до лампочки, будет газ на Украине или нет, — сказал собеседник ФАН. — Он последовательно шатает режим Зеленского (действующего президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ФАН) и, соответственно, заранее обвиняет его в «зраде», предательстве, в том, что действующий глава украинского государства служит России — давайте не забывать, что именно Порошенко в ходе избирательной кампании в апреле-мае этого года выдвинул тезис «победа Зеленского — это победа Путина».

Что же касается угроз созвать СНБО, то, по словам политолога, глава партии «Европейская солидарность» забыл, что больше не является главой государства.

«Он настолько уже успокоился, что его никто не преследует в уголовном порядке, что снова возомнил себя действующим президентом Украины. Год назад Порошенко еще мог созывать Совет нацбезопасности, но теперь в его полномочиях данной функции в общем-то нет — как нет и его лично в составе СНБО. Человек немного потерялся во времени и запутался, что он вправе делать, а что — нет», — сказал Корнилов.

Собеседник ФАН напомнил, что именно Порошенко во время своего пребывания на посту главы государства хвастался, что при нем Украина «слезла с российской газовой иглы», при этом покупая тот же самый газ через посредников и всевозможные теневые схемы втридорога.

«Понятно, что теперь он боится успеха Зеленского относительно достижения им соглашения о более выгодных поставках непосредственно из России — тем более, на фоне тех слухов, что распускают представители Зе-команды (политики из окружения Зеленского. — Прим. ФАН) о том, что на Порошенко теперь можно заводить уголовные дела за измену по причине подписания им «Минских соглашений»», — сказал политолог.

По его словам, чтобы избежать этого, бывший президент Украины пытается «играть на поле» националистических радикальных объединений с целью обвинить в предательстве уже самого Зеленского.

«Пожалуй, ему действительно не остается иного выбора, чем поступать именно таким образом, — уверен Корнилов. — Но на данный момент он действует на опережение, поскольку, несмотря на то, что соглашение о транзите газа между Украиной и Россией было достигнуто, о прямых поставках договоренностей пока не было».

По всей видимости, Порошенко совершенно не стесняется в используемых средствах, пытаясь критиковать действующего президента даже за полезные для его страны действия — сделка между «Газпромом» и «Нафтогазом» оказалась чрезвычайно выгодной для Украины, однако оголтелому оппозиционеру, в образ которого окончательно вошел бывший глава украинского государства, очевидно, на это плевать, считает эксперт.