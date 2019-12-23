Самолет «Победы» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова

Киров, 23 декабря. Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в о время посадки в аэропорту Кирова, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 23 декабря. Лайнер следовал из Москвы в Киров. На место происшествия выехали сотрудники транспортной прокуратуры и СК РФ.

После эвакуации пассажиров самолет пытались отбуксировать на другое место. Однако лайнер пока пришлось оставить на грунте.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о рейсе ДР 277, который выполнял Вoeing 737–800.

Ранее сообщалось, что шесть самолетов не долетели до Крыма и совершили вынужденную посадку на Кубани.