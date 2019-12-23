Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова

52
0 Оставить комментарий

Самолет «Победы» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова

Киров, 23 декабря. Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в о время посадки в аэропорту Кирова, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 23 декабря. Лайнер следовал из Москвы в Киров. На место происшествия выехали сотрудники транспортной прокуратуры и СК РФ.

После эвакуации пассажиров самолет пытались отбуксировать на другое место. Однако лайнер пока пришлось оставить на грунте.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о рейсе ДР 277, который выполнял Вoeing 737–800.

Ранее сообщалось, что шесть самолетов не долетели до Крыма и совершили вынужденную посадку на Кубани.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров