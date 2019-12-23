Вырвать язык The Bell

Действительно, в тот день в Беркли собрались настоящие профессионалы своего дела, но немного по другой специальности
. В студенческий кампус приехал бывший начальник отдела шпионажа Дивизиона контрразведки ФБР Майк Рочфорд
, ранее никогда не светившийся публично. Он известен в узких кругах спецслужб тем, что вел дела работавших на Россию Олдрича Эймса
и Роберта Хансена
и вербовал бывших сотрудников СВР.
На встрече также появился сотрудник ЦРУ Норберт Гарретт,
возглавлявший Восточноазиатский отдел Управления операций и занимавший пост директора ЦРУ по делам Конгресса и начальника штаба ЦРУ в Кувейте, Тегеране, Каире и Маниле.
Благословить журналистов-расследователей на продуктивную работу пожаловал Милт Бирден
, экс-шеф управления ЦРУ по СССР и Восточной Европе. С приветственным словом выступил и бывший аналитик по Палестине и Ираку, главный историк ЦРУ Дэвид Робардж
. Были и многие другие бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб.
Теперь все встало на свои места.