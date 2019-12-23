Вырвать язык The Bell

Что же на самом деле представляет собой эта программа обучения «журналистским расследованиям» в университете Беркли? Кто за ней стоит и в чьих интересах она действует? Это можно понять, если внимательно посмотреть, кем и как создавалась данная программа.



В мае 2007 года в Высшей школе журналистики Калифорнийского университета Беркли состоялось закрытое мероприятие, прошедшее без анонса. Собравшиеся скоромно, но торжественно отмечали запуск программы подготовки специалистов в сфере журналистских расследований.



Кто же из ответственных лиц прибыл к журналистам в Беркли? Логично было бы предположить, что такие же журналисты, авторы громких расследований, готовые передать накопленные опыт и знания новому поколению молодых и честных профессионалов.



Все оказалось еще интереснее.

