Вырвать язык The Bell

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Антироссийское СМИ Елизаветы Осетинской из инкубатора ЦРУ несет все черты шпионской организации
23 ДЕКАБРЯ 2019
Проект русофобского издания The Bell Елизаветой Осетинской был разработан при помощи специалистов из ЦРУ. Судя по методике работы этого медиа, его основной целью в России, помимо обслуживания американских государственных и бизнес-интересов, является разведывательная деятельность среди высокопоставленных чиновников и предпринимателей нашей страны.

Об этом журналистам Федерального агентства новостей стало известно в результате расследования связей Осетинской в среде спецслужб США.
Елизавета Осетинская. Скрин: thebell.io

Цветные революции с научным подходом

Осетинская отучилась в кузнице антироссийских кадров — Стэнфорде
Елизавета Осетинская попалась на глаза американским спецслужбам задолго до создания проекта The Bell. Во время ее работы в либеральном издании РБК в 2015 году на нее обратил внимание генеральный директор одноименного холдинга нидерландский бизнесмен Дерк Сауэр. Бизнесмен и немного шпион: по мнению Джона Хелмера, бывшего помощника президента США Джимми Картера, голландский медиаменеджер давно работал на ЦРУ и ряд европейских разведслужб.

Дерк Сауэр
Медиамагнат
Именно Сауэр в апреле 2016 года «помог» своей протеже Осетинской получить в США стипендию имени Джона Найта на прохождение 10-месячной стажировки в Стэнфордском университете по программе «Инновации в журналистике».

В США существует порядка 20 подобных стипендий для «демократических журналистов», но обучение в Стэнфорде по праву считается одним из самых престижных. Достаточно сказать, что учебный план в вузе составляется индивидуально для каждого учащегося.

Среди прочих, этот университет закончил Роберт Джеймс Вулси, директор ЦРУ при администрации Билла Клинтона. Учебное заведение известно и другими высокопоставленными выпускниками в спецслужбах США, которые не забывают свою «альма-матер».
По словам самой Осетинской, как раз в Стэнфорде
ей и подкинули идею создать «платформу,
которая соединит глобально мыслящих россиян с миром».
В мае 2016 года Осетинская ушла с должности шеф-редактора объединенной редакции РБК и вскоре отправилась для прохождения «стажировки» в калифорнийский городок Пало-Альто, что в получасе езды от Сан-Франциско. После успешного завершения программы обучения «инновациям» ее оставили в США и зачислили на должность младшего научного сотрудника в другом знаменитом калифорнийском университете — Беркли.

Однако никаким «научным сотрудником» Осетинская там не являлась — формальное трудоустройство понадобилось для того, чтобы выплачивать на счет журналистки серьезные денежные переводы.

В Беркли Осетинской была предначертана очень важная роль — в начале лета 2017 года ее начали серьезно готовить по программе журналистских расследований (Investigative Reporting Program at UC Berkeley).
Скрин: investigativereportingprogram.com
И здесь Елизавета оказалась под опекой очень опытных и влиятельных коллег. Помимо российской журналистки, на эту программу зачислили еще двух «студентов» — Брайана Доусона, снимающего репортажи для The New York Times и Guardian, а также Джеффа Герта, дважды лауреата Пулитцеровской премии, который еще в 1972 году занимался… Уотергейтским делом, закончившемся отставкой президента США Ричарда Никсона.

Помимо «Пулитцеров», Герт был удостоен за свои расследования и множества других наград, в том числе премии Джорджа Полка и премию Зарубежного пресс-клуба.

Джефф Герт
Журналист
Скрин: investigativereportingprogram.com
Трудно поверить в официальную версию, что 73-летний Герт был включен в группу Осетинской на правах простого студента, учитывая то обстоятельство, что он долгое время работал профессором в Принстонском университете, где вел семинары… по журналистским расследованиям.

На сайте программы совершенно открыто объясняется, почему именно Осетинская была удостоена такой высокой чести. В особую заслугу бывшего редактора РБК и российского «Форбса» ставились ее «уникальные расследования».
Скрин: twitter.com

Уроки в «высшей школе ЦРУ»

Спецслужба не скрывает, кого готовит в университетах США
Что же на самом деле представляет собой эта программа обучения «журналистским расследованиям» в университете Беркли? Кто за ней стоит и в чьих интересах она действует? Это можно понять, если внимательно посмотреть, кем и как создавалась данная программа.

В мае 2007 года в Высшей школе журналистики Калифорнийского университета Беркли состоялось закрытое мероприятие, прошедшее без анонса. Собравшиеся скоромно, но торжественно отмечали запуск программы подготовки специалистов в сфере журналистских расследований.

Кто же из ответственных лиц прибыл к журналистам в Беркли? Логично было бы предположить, что такие же журналисты, авторы громких расследований, готовые передать накопленные опыт и знания новому поколению молодых и честных профессионалов.

Все оказалось еще интереснее.
Скрин: facebook.com
Действительно, в тот день в Беркли собрались настоящие профессионалы своего дела, но немного по другой специальности. В студенческий кампус приехал бывший начальник отдела шпионажа Дивизиона контрразведки ФБР Майк Рочфорд, ранее никогда не светившийся публично. Он известен в узких кругах спецслужб тем, что вел дела работавших на Россию Олдрича Эймса и Роберта Хансена и вербовал бывших сотрудников СВР.

На встрече также появился сотрудник ЦРУ Норберт Гарретт, возглавлявший Восточноазиатский отдел Управления операций и занимавший пост директора ЦРУ по делам Конгресса и начальника штаба ЦРУ в Кувейте, Тегеране, Каире и Маниле.

Благословить журналистов-расследователей на продуктивную работу пожаловал Милт Бирден, экс-шеф управления ЦРУ по СССР и Восточной Европе. С приветственным словом выступил и бывший аналитик по Палестине и Ираку, главный историк ЦРУ Дэвид Робардж. Были и многие другие бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб.

Теперь все встало на свои места.
И зачем были нужны
все эти громкие слова о высокой журналистике?
Почему бы сразу не назвать курс университета Беркли
«Высшая школа ЦРУ»?
По крайней мере, это было бы честно. Но, нужно отдать должное, ЦРУ особо и не скрывает, кого именно готовит в университетах США.

Как откровенничал официальный представитель спецслужбы Джордж Литтл, у ЦРУ существует множество программ в ведущих высших учебных заведениях США. Помимо Беркли и университета Южной Калифорнии, специалисты разведуправления работают в университетах Сан-Хосе, Джорджии, Питтсбурга и многих других.
Скрин: investigativereportingprogram.com
В Беркли, например, в курс подготовки журналистов входят лекции от высокопоставленных отставников ЦРУ.

В общем, как говорится, люди «не палятся».
Скрин: thebell.io

«Колокол» с гнилым языком

Еще одна русофобская «фабрика фейков»
Практически сразу с началом своей работы в США под чутким контролем спецслужб Осетинская создала очередное антироссийское СМИ с действительно «громким» названием The Bell, в переводе с английского — «Колокол». С точки зрения ЦРУ, название это действительно удачное и перекликается с еще одной подобной фабрикой фейков — британской «Bellingcat», откровенная ложь которых была неоднократно опровергнута.

Основной специализацией нового СМИ стало производство фейков и заказных «расследований». Иначе и быть не могло, ведь за правду о России западные спонсоры платить точно не собираются.
Мы из всей большой международной повестки выбираем то, что нужно знать человеку в России»,
— так в одном из своих интервью Осетинская описывала поставленную перед The Bell задачу.
Уже упомянутый пулитцеровский лауреат Джефф Герт, приставленный к Осетинской для «обмена опытом», ранее уже был причиной громкого международного скандала, вызванного его откровенно фейковым «расследованием».

Так, 6 марта 1999 года Герт в статье для The New York Times написал, что неизвестный американец китайского происхождения, позже идентифицированный как Вэнь Хо Ли, украл в середине 1980-х годов секреты американских ядерной программы и передал правительству Китая. За это «расследование» Герт и получил, к слову, один из своих «Пулитцеров».
С послом Великобритании в России Лори Бристоу. Скрин: thebell.io
Следователи ФБР с энтузиазмом взялись за дело, арестовали подозреваемого ученого и девять месяцев держали его в одиночной тюремной камере, подвергая самым жестким допросам. Выглядит невероятно, но судья Джеймс Паркер в конечном итоге полностью снял все обвинения против Ли, принеся тому «искренние извинения» от имени США.

Сам же Джефф Герт остался совершенно безнаказанным за свое вранье, доведенное за десятилетия работы в пропаганде до совершенства. Это объяснимо — ЦРУ просто «отмазало» ценного расследователя.

На проверенного Герта пал выбор и в этот раз, когда понадобилось ехать в Беркли передавать «уникальный опыт» молодой коллеге из России.
Скрин: thebell.io

Отличница политической подготовки

Как работать на заказах против компаний РФ
Осетинская настолько хорошо себя зарекомендовала в ходе обучения, что ее кураторы с радостью продлили срок ее стажировки до конца августа 2019 года, сохранив за ней и приличное финансовое обеспечение.

По некоторым оценкам, речь идет о сотнях тысяч долларов.
Скрин: investigativereportingprogram.com
В 2018 году Осетинскую, ее коллегу с «Дождя» Романа Баданина и сотрудников The Bell пригласили выступить с отчетом о проделанной работе. В публичном списке гостей засветился бывший помощник директора ФБР и экс-руководитель отдела международных операций ФБР Том Фуэнтес и другие, не менее серьезные, «журналисты».

Судя по видеозаписи выступления Осетинской и Баданина, кураторы остались весьма довольными своими талантливыми учениками:

Роман Баданин
Оппозиционный журналист
Действительно, Осетинская по полной отрабатывает заказы от своих западных кураторов, не гнушаясь откровенных информационных диверсий, направленных на подрыв национальной экономики.
Скрин: investigativereportingprogram.com
Например, журналисты The Bell распространили заведомо ложную информацию, угрожающую корпоративной безопасности «Яндекса», тем самым косвенно нанесли российскому IT-гиганту ущерб в миллиард долларов. Речь идет про новость о продаже крупного пакета акций группы «Яндекс» Сбербанку.

По версии журналистов, первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис вел переговоры о покупке 30 процентов акций «Яндекса» с их крупнейшим владельцем Аркадием Воложем. Речь шла чуть ли не о полном контроле банка над политикой компании и предоставлении права вето в вопросах развития «Яндекса».

Свой фейк в The Bell подтвердили неким удивительным инсайдом от источников, якобы приближенных к сделке. Однако уже на следующий день выяснилось, что никаких переговоров не было. Зато «Яндекс» пострадал от падания акций. Интересно, но Осетинская за вранье ни перед кем извиняться не стала.
Любовь к высоким технологиям... Скрин: facebook.com
В другом случае Осетинская отстаивала интересы британской компании British Petroleum, упрекнув руководство «Роснефти» в ограничении покупателей пакета акций.

Данный пример также выходит за пределы журналистики и похож на заказную работу в пользу иностранных корпораций в ущерб национальным интересам России.
В «Клубе агентов влияния». Скрин: thebell.io

«Клуб агентов влияния»

Немного репортерства, а в основном — разведка
Сайт The Bell забит фейковыми «расследованиями» скандально известного блогера Алексея Навального, латвийского издания Meduza и прочих производителей информационной продукции сомнительного качества и происхождения.

Навальный тесно сотрудничает с Осетинской и любит с умным видом дать интервью для ее проекта «Русские норм!».

Алексей Навальный
Блогер
Там же в гостях у нее побывали такие яркие русофобы, как Евгений Чичваркин, «Сталингулаг» и подобные им оппозиционные фрики. Понятно, что Осетинская представляет большую ценность для американских спецслужб, позволяя влиять на российское медиапространство в нужном ключе.

Оппозиционная журналистка постоянно проживает по заветной «грин-карте» в американском городке Эмервиль, успевая участвовать в различных «Симпозиумах по России», проводящихся, естественно, там же, в любимой Калифорнии.

Евгений Чичваркин
Ресторатор
Например, на двухмесячном «Симпозиуме», организованном «Институтом международных исследований Миддлбери» в калифорнийском Монтерее, в качестве экспертов выступали такие авторитетные сотрудники Госдепа США, как бывший посол в РФ Джон Теффт, стратег Госдепа по России и Украине при администрации Барака Обамы Майкл Киммаж и десятки других «специалистов по России».
Скрин: facebook.com
Вторая, менее публичная задача Осетинской — это сбор политической и деловой информации. Для этого она организовала некий закрытый «интеллектуальный клуб The Bell», занимающийся, по сути, разведывательной работой.
Мы проводим тематические встречи, конференции, круглые столы и бизнес-завтраки. Особенно стоит отметить полностью закрытые клубы. На них не бывает представителей СМИ, нет аккредитации, запрещена запись или видеосъемка»,
— так об этом говорится на сайте The Bell.
Раз в квартал там проводятся более масштабные мероприятия, на которых может быть до сотни гостей, добавляют на сайте. И приводят в пример встречу в декабре 2018 года с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной или клуб в апреле 2019 года с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом.

В конце октября в «клубе» Осетинской прошла презентация фильма «Гражданин Х» об олигархе Михаиле Ходорковском, скрывающемся от следствия за границей. Этот «документальный фильм», в котором рассказывается о тяжелой судьбе российской оппозиции в лице Ходорковского, Навального, Леонида Невзлина, Игоря Малашенко и уже упомянутого Дерка Сауэра, был снят американским режиссером Алексом Гибни на деньги владельца компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса.
На встрече с Анатолием Чубайсом. Скрин: thebell.io
Через «клуб» Осетинской уже прошли вице-премьер Максим Акимов, посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу, миллиардер Давид Ян, IТ-предприниматель Евгений Касперский, заместитель председателя правления ВЭБ Наталья Тимакова, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, бывший первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов и многие другие.

Теперь стало окончательно ясно, для чего и под чьим контролем проходят все эти «закрытые встречи», бесконечные «симпозиумы», презентации и прочие активные мероприятия.
В конечном итоге вся нужная информация
уйдет западным кураторам,
а на счета Осетинской из-за рубежа поступит
очередной солидный транш за выполненную работу.
На встрече с Александром Волошиным. Скрин: thebell.io

Язык «Колокола» до иноагента доведет

От эксперимента США до запрета в России
Либеральные СМИ очень не любят признавать свои связи с западными спецслужбами и Госдепом США, упорно отрицая очевидные факты и называя убедительные доказательства «враньем и пропагандой», ведь ярлык «иностранного агента» для них — хуже осинового кола.

Напомним, ранее ФАН уже публиковал расследование, которое показало, что информационный ресурс The Bell — это эксперимент спецслужб США по созданию антироссийских СМИ. Тогда же выяснилось, что возглавляемый Осетинской проект поддерживает целая группа западных инвесторов.

Журналист, историк и политический эксперт Армен Гаспарян отметил, что антироссийская деятельность The Bell «не вызывает абсолютно никакого удивления», поскольку «издание ориентировано на безудержное проявление русофобии», и это длится уже несколько лет «без всяких пауз».
Скрин: thebell.io
Прозападный The Bell создает для читателей образ «тоталитарной репрессивной» России, и во многом «благодаря» его стараниям проблема вмешательства финансируемых Западом СМИ во внутренние дела РФ сегодня стоит особенно остро. Поэтому вопрос о включении данного ресурса в список иноагентов поднимается вполне естественно.

О необходимости признать The Bell иноагентом заявляли, в частности, журналист Владимир Соловьев и член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В конце концов, «язык» у этого антироссийского издания будет вырван.
Полина Кочеткова

Иллюстрации: facebook.com, instagram.com, twitter.com, thebell.io, wikipedia.org.
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