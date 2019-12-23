YouTube и «Яндекс. Видео» грозит блокировка в России

Москва, 23 декабря. Видеохостинг YouTube (принадлежит Google) и российский сервис «Яндекс. Видео» могут быть навсегда заблокированы в России.

Ранее суд по требованию издательства «Эксмо» потребовал удалить аудиокнигу Лю Цысиня «Задача трех тел» с этих сервисов, однако она так и осталась в открытом доступе.

«Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — рассказал газете «Ведомости» гениректор Ассоциации по защите авторских прав в Интернете Максим Рябыко.

По его словам, ассоциация готова обращаться в суд и по другим аудиокнигам, нелицензионные копии которых оказались в Сети.

Напомним, что так называемый антипиратский закон был принят в России в 2013 году. Он разрешает вечную блокировку интернет-ресурса, если тот проиграет в суде и при этом повторно загрузит нелегальную версию контента, пишет «Газета.ру». Если же правообладатель проиграл иск, то он должен возместить убытки всем лицам, чьи интересы были нарушены при блокировке сайта.

Ранее сообщалось, что корпорацию Google лишили возможности предустанавливать на Android-смартфоны, продающиеся в Турции, свои сервисы. Кроме того, компании грозит штраф в несколько миллионов долларов. Причиной стала жалоба «Яндекса» в антимонопольные органы Турции на Google за отсутствие возможности выбора поисковой системы по умолчанию в браузере Chrome для Android.