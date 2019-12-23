Террористы ПНС продолжают пытать пленного генерал-майора ВВС ЛНА

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают издеваться над пленным генерал-майором ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Амером Джагимом Урфи — было опубликовано видео «допроса». Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее редакция ФАН сообщала о подбитом МиГ-23 с бортовым номером 26144 в районе аз-Завии — самолет совершал разведывательный полет и был сбит силами ПНС Ливии. Известно, что самолет ВС ЛНА был сбит турецким ПВО Hisar — оружие террористическому Правительству национального согласия поставляет Турция.

Боевики ПНС откровенно демонстрировали бесчеловечное отношение к пленному летчику — соответствующие фотографии боевики публиковали в социальных сетях Facebook и Twitter. Об этом сообщает арабское издание Libya Review.

На опубликованных членами группировки «Первый дивизион военной поддержки» (структура при МВД Ливии – Прим. ФАН) «правоохранители» всячески унижают немолодого пилота прямо в центральном офисе Министерства внутренних дел ПНС. Боевики раздели генерал-майора ВВС ЛНА до нижнего белья и делали с ним селфи, держа солдата за шиворот или мочку уха.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — LibyaReview (@LibyaReview) December 7, 2019

Палата представителей Ливии осудила бесчеловечное обращение боевиков, опубликовав соответствующее заявление:

«Жестокое, бесчеловечное обращение, которому подвергается генерал-майор Амер Джагим Урфи, выявляет несостоятельную идеологию террористических групп и вооруженных формирований, озабоченных только смертью и разрушениями, что является доказательством жестокости этих вооруженных групп, которые пытаются себя позиционировать как профессиональную армию, в то время как их противоречащие законам действия лишь подтверждают, что они являются вооруженными формированиями, которые не соблюдают международное гуманитарное право при обращении с военнопленными», — говорится в тексте опубликованного документа на Аfrigatenews.

Люди, которые применяли пытки по отношению к пленному летчику, имеют внушительный бэкграунд. Например, Мохаммед Салим Бахрун по прозвищу «Беглец» (позирует с высунутым языком в белой футболке и тренировочных штанах — Прим. ФАН) сотрудничает с ИГИЛ1. Об этом рассказали сами террористы — Ахмед Салем аль-Фаллах, известный как Абу аль-Лайс Ливийский, и Ахмед Месбах Джабер. Оба — члены ячейки ИГИЛ в Сабрате, которые бежали из города, но были арестованы в эз-Завии салафитами из бригады «Пути мира» (Катиба субль ас-Салям). Другой боевик ПНС, Тарик Рамадан Суисси (на фото рядом в полосатой кофте — Прим. ФАН), большую часть времени промышляет контрабандой топлива, но не брезгует похищением людей и заказными убийствами.

После очередной порции пыток пленного Амера Джагима Урфи эти люди подвергли «допросу» и выложили видео, в котором пленный генерал-майор ВВС Ливии рассказывает о якобы координации работы группы российских наемников ЧВК «Вагнер», которая осуществляется центром оперативного планирования в г. Тархун. Летчик говорил также о том, что в Тархуне развернуты две системы ПВО и радиоэлектронной борьбы («глушилки» — Прим. ФАН), управляемые российской группой. Тем не менее, доказательств присутствия российского военного контингента в Ливии представлено не было.

Правительство национального согласия вероятнее всего подобными действиями поддерживает своего куратора и постоянного поставщика оружия в обход оружейного эмбарго ООН президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который отвлекает внимание мирового сообщества от собственного вмешательства во внутренние дела Ливии. Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара «не будет молчать о наемниках Халифы Хафтара, поддерживаемых Россией» — по мнению турецкого президента, войска ЛНА получают военную помощь якобы от ЧВК «Вагнер». Президент сделал такие выводы на основании обеспокоенности со стороны Москвы относительно перспективы размещения турецкой военной базы в Триполи.

Кроме того, ПНС постарались очернить и других своих потенциальных врагов, обвинив Францию, ОАЭ и Египет в участии в войне в Ливии. Так, например, пленного летчика под пытками заставили рассказать о египетской авиации, истребителях F-16 и Рафаль (Dassault Rafale) на аэродроме аль-Баррани, которая координирует свои действия с центром оперативного планирования в ар-Раджме и участвует в бомбардировках Мисураты и Триполи.

О пытках и бесчеловечном отношении к генерал-майору ВВС Ливии свидетельствует внешний вид находящегося в застенках ПНС летчика и материалы, публикуемые боевиками в социальных сетях.

Легитимное правительство Ливии призвало ООН и старейшин аз-Завии оказать содействие в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, участником которой является Ливия по делу жестокого обращения с Амером Джагимом.

1 Организация запрещена на территории РФ.