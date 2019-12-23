Москва, 23 декабря. Продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить фамилию бывшей жены из-за новой супруги — художницы и актрисы Дарины Эрвин. Отмечается, что девушка отказалась брать фамилию мужа из-за того, что ее уже носит бывшая жена продюсера Виктория.

При этом бывшая супруга Цекало — в девичестве Виктория Галушка — отказывалась «отдавать» фамилию Цекало. По данным издания Starhit, Александр после развода оставил ей дом, машину и сейчас продолжает помогать общим детям материально. Как пишут средства массовой информации, Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги.

Ранее продюсер Александр Цекало заявил, что обручен с голливудской актрисой Дариной Эрвин.

Не так давно Цекало развелся с 34-летней Викторией Галушка — сестрой певицы Веры Брежневой. Как выяснилось, 57-летний продюсер состоит в отношениях с голливудской актрисой, которая на 20 лет моложе Цекало.

Сам Цекало отказывался комментировать свою личную жизнь, однако после того как его спутницу назвали любовницей, мужчина решил поставить все точки над «i».

«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно», — заявил Цекало.

По словам Цекало, он долго состоит в отношениях с Эрвин. Продюсер добавил, что они обручены и у них будет семья. Познакомил Цекало с Эрвин российский актер Игорь Жижикин, который часто работает в Голливуде.

В ноябре очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой стала экстравагантная певица Лолита Милявская. Артистка в эфире поделилась пикантными подробностями о бывшем супруге Александре Цекало.

Милявская заявила, что для нее не стал удивлением тот факт, что Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой, родившей ему двоих детей, и женился на молодой девушке, иностранке Дарине Эрвин.