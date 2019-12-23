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Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги

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Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги

Москва, 23 декабря. Продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить фамилию бывшей жены из-за новой супруги — художницы и актрисы Дарины Эрвин. Отмечается, что девушка отказалась брать фамилию мужа из-за того, что ее уже носит бывшая жена продюсера Виктория.

При этом бывшая супруга Цекало — в девичестве Виктория Галушка — отказывалась «отдавать» фамилию Цекало. По данным издания Starhit, Александр после развода оставил ей дом, машину и сейчас продолжает помогать общим детям материально. Как пишут средства массовой информации, Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги. 

Ранее продюсер Александр Цекало заявил, что обручен с голливудской актрисой Дариной Эрвин.

Не так давно Цекало развелся с 34-летней Викторией Галушка — сестрой певицы Веры Брежневой. Как выяснилось, 57-летний продюсер состоит в отношениях с голливудской актрисой, которая на 20 лет моложе Цекало. 

Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги

Сам Цекало отказывался комментировать свою личную жизнь, однако после того как его спутницу назвали любовницей, мужчина решил поставить все точки над «i».

«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно», — заявил Цекало.

По словам Цекало, он долго состоит в отношениях с Эрвин. Продюсер добавил, что они обручены и у них будет семья. Познакомил Цекало с Эрвин российский актер Игорь Жижикин, который часто работает в Голливуде.

В ноябре очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой стала экстравагантная певица Лолита Милявская. Артистка в эфире поделилась пикантными подробностями о бывшем супруге Александре Цекало.

Милявская заявила, что для нее не стал удивлением тот факт, что Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой, родившей ему двоих детей, и женился на молодой девушке, иностранке Дарине Эрвин.

Источник: Starhit
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