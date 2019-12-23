Дамаск, 23 декабря. Около 1,4 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 373 беженца», ― говорится в бюллетене.

По данным Центра, за прошедшие сутки из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 430 человек, в том числе 129 женщин и 220 детей. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись 943 человека, в том числе 283 женщины и 481 ребенок.

Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 3,1 гектара территории, было уничтожено 39 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Корреспонденты Федерального агентства новостей активно освещали события в этой стране о собрали обширную доказательную базу.

В первом материале ФАН представлены доказательства связи журналиста «Новой газеты» и автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

Во второй части расследования ФАН раскрыл объемы помощи, оказываемой ИГ1 американской стороной. В третьем материале рассказывается об активной борьбе России против терроризма, а в четвертой — о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию об операции РФ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.