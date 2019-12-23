Военные РФ в Сирии зафиксировали 57 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама

Москва, 23 декабря. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 57 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 55. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте военного ведомства.

По имеющимся данным, российские военные за прошедшие 24 часа сообщили о 57 фактах открытия огня в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 55 фактов открытия огня в провинциях: Латакия — 17, Идлиб — 36, Хама — один, Алеппо — один», — следует из документа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР в настоящее время продолжаются зачистки от боевиков. Дамаск работает над политическим урегулированием, восстановлением республики и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.