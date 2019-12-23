Власти Новосибирска ответили горожанам, обеспокоенным фаллической формой катка

Новосибирск, 23 декабря. Власти Новосибирска ответили горожанам, которых обеспокоила фаллическая форма нового катка. Ситуацию прокомментировала вице-мэр города Анна Терешкова на своей странице в Instagram.

Новый каток открылся 20 декабря в сквере возле театра оперы и балета. Здесь же поставили новогоднюю елку и разместили различные инсталляции, посвященные уходящему Году театра в России. Новосибирский фотограф Вячеслав Степанов сделал несколько снимков объекта с квадрокоптера и опубликовал их в своем Instagram-аккаунте. Вид катка сверху встревожил новосибирцев.

«Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала Терешкова, комментируя ситуацию.

На комментарий одного из пользователей с призывом изменить «эротическую» форму катка на более приличную Терешкова ответила отказом, передает «Царьград».

Необычный каток вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Многие жители Новосибирска поблагодарили администрацию за приподнятое новогоднее настроение, сообщает телеканал «360». При этом не все пользователи Сети согласились, что каток действительно имеет фаллическую форму.

«А мне ракету напоминает, а это гордость за страну», — цитирует «Ридус» одного из пользователей Facebook.

«Кому что хочется, то и видится», — написала в Instagram edthtyyfz.

Отметим, во время торжественной церемонии открытия катка Терешкова заявила, что театральный сквер в нынешнем году стал площадкой «для эстетического удовольствия и созерцания».