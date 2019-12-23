Эксперты рассказали, как с помощью зажигалки проверить качество алкоголя

Москва, 23 декабря. Проверить качество крепких алкогольных напитков можно с помощью зажигалки. Об этом рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Небольшое количество жидкости необходимо налить в обычную столовую ложку и поджечь. Если в напитке содержится этиловый спирт, то цвет пламени будет голубым. Это свидетельствует о доброкачественности алкоголя, передает Агентство городских новостей «Москва».

Если же пламя имеет зеленый оттенок, то от напитка следует отказаться. Бутылку вместе с содержимым, необходимо отнести в полицию. Зеленое пламя получается при горении метилового спирта, из которого и производят контрафактный алкоголь.

Эксперт добавил, что не стоит проводить такие опыты в уже опьяненном состоянии.

Специалисты отмечают, что употребление низкокачественного алкоголя несет тяжелые последствия для организма. Отравление спиртным является одним из самых серьезных видов интоксикации. Симптомы не заставляют долго ждать и появляются уже в течение часа после употребления. При резком ухудшении самочувствия, необходимо срочно принимать меры. Промедление может иметь катастрофические последствия вплоть до летального исхода.

Следует внимательно относиться к вопросам качества алкоголя. Спиртосодержащие напитки держат пальму первенства по количеству подделок.

В преддверии Нового года в Роспотребнадзоре напомнили, как правильно пить спиртное, чтобы минимизировать вред организму, и почему на горячительных напитках лучше не экономить.