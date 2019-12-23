Лавров заявил о готовности РФ быть посредником в контактной группе по Украине

Москва, 23 декабря. Разрешение конфликта на Украине требует прямого диалога сторон, Россия готова и далее выступать посредником в контактной группе по урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что внутренний конфликт на Украине остается серьезным дестабилизирующим фактором. Преодолеть его можно лишь путем выполнения Минских соглашений, одобренных Советом безопасности ООН. Глава МИД РФ подчеркнул, что именно об этом идет речь в итоговом документе саммита в «нормандском формате».

«Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы», — добавил Лавров во время выступления в Совете Федерации.

Дипломат подчеркнул, что Москва будет жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины.

Встреча в «нормандском формате» прошла 9 декабря в Париже. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы «нормандской четверки». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пропускных пунктов.

Президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку предложения о создании межпарламентского диалога «нормандской четверки». Ранее эту идею озвучил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.