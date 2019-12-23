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Совфед обратится в ПАСЕ и ОБСЕ с требованием отреагировать на давление на Sputnik в Эстонии

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Совфед обратится в ПАСЕ и ОБСЕ с требованием отреагировать на давление на Sputnik в Эстонии

Москва, 23 декабря. Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik является «полным беспределом», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Совфед обратится в ПАСЕ и ПА ОБСЕ с требованием разобраться с этим вопросом.

«Это полный беспредел — журналистам угрожают только потому, что они работают в СМИ», ― заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

Спикер Совфеда отметила, что Совет Европы и ОБСЕ соглашаются с тем, что ситуация вопиющая, но активных действий по соблюдению прав журналистов не предпринимают.

«Мы обратимся письменно в ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ», — добавила Матвиенко.

Ранее в МИА «Россия сегодня» сообщили, что власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовными делами, если они не уволятся из агентства до 1 января 2020 года. Журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны с угрозами уголовного преследования. В Таллине обосновали угрозы санкциями, которые ЕС ввел в 2014 году.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя создаваемые властями республики преграды для работы представителей прессы, заявил, что Таллин боится информации и правды, которую несут журналисты Sputnik Эстония.

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