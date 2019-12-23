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Генерал рассказал, как авиация РФ может нанести «удар возмездия» из Арктики

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Генерал рассказал, как авиация РФ может нанести «удар возмездия» из Арктики

Москва, 23 декабря. Российские стратегические бомбардировщики в случае ядерного конфликта могут нанести ответный удар с территории Арктики, где нет средств поражения противника. Соответствующее заявление сделал бывший командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Анатолий Жихарев.                                                             

Он отметил, что возможности стратегических бомбардировщиков существенно возросли.                                                         

«Современные средства поражения позволяют российским «стратегам» выдвинуться в арктический регион, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия», — отметил Анатолий Жихарев в беседе с корреспондентом РИА Новости.                                                                            

По его словам, если будет ядерная угроза  войны или если превосходящий противник вторгнется на российскую территорию, то поднятие в воздух стратегических бомбардировщиков «продемонстрирует, что Россия готова применить ядерное оружие».

Ранее командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения может появиться в Российской Федерации уже к 2040 году. Он подчеркнул, что развитие дальней авиации происходит не только за счет улучшения существующих бомбардировщиков, но также и за счет создания передового авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.

Источник: РИА Новости
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