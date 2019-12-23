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Киев рассчитывает, что МККК до конца года посетит пленных в Донбассе

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Киев рассчитывает, что МККК до конца года посетит пленных в Донбассе

Киев, 23 декабря. Украина рассчитывает, что Международный комитет Красного Креста (МККК) до конца уходящего года сможет попасть на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, чтобы посетить там пленных. Об этом заявил журналистам в понедельник руководитель МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы с МККК уже договорились, есть решение лидеров​​​. Пока это готовится, это не так просто: надо определить, куда ехать, а не просто выехать в поле», — сказал украинский министр.

Глава дипломатического ведомства выразил надежду, что МККК посетит Донбасс до конца года, однако отметил, что «это также зависит от их способности и возможности».

Как ранее сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, Киев в очередной раз умудрился сорвать переговоры, посвященные обмену пленными. По ее словам, Украина проигнорировала договоренности, достигнутые на парижском саммите лидеров «нормандской четверки», сообщал «Царьград».

Ранее лидеры РФ, Украины, Германии и Франции по окончании парижской встречи, прошедшей 9 декабря в Елисейском дворце, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются основой для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Источник: Укринформ
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