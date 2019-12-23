Российские парламентарии приняли более 500 новых законов в 2019 году

Москва, 23 декабря. Последнее в этом году заседание Совета Федерации пройдет 23 декабря, на котором сенаторы подведут итоги своей работы, депутаты Госдумы уже провели заключительное собрание. Уже сейчас известно, что в уходящем 2019 году парламентарии приняли более 500 новых законов.

Одним из самых обсуждаемых проектов был закон, касающийся работы операторов электронных платежных систем. Теперь эти организации в случае блокировки операции или счета должны в обязательном порядке уведомлять пользователя. Отмечается, что закон был принят после массовых жалоб граждан на заморозку средств без предупреждения.

Минтруд инициировал внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые защищают право работника на выбор зарплатного банка. Если работодатель отказывает сотруднику в смене банка, то будет оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей. При этом смена банка должна произойти в течение 15 дней, сообщает «Парламентская газета».

Парламентарии дополнили Уголовный кодекс новой статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Таким образом, теперь сроки для лидеров преступных группировок будут существенно отличаться от наказания рядовым членам ОПГ. Занятие главных преступных должностей будет осуждаться сроком от 8 до 15 лет со штрафом в 5 миллионов рублей.

Новый закон сократил рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Теперь сельскохозяйственным работницам гарантирована 36-часовая рабочая неделя.