Оператор «Северного потока — 2» может подать иск из-за приостановки укладки труб

Москва, 23 декабря. Оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 может подать иск из-за приостановки укладки труб швейцарской компанией Allseas. Об этом в понедельник заявил президент исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Он отметил, что иск может быть направлен против США, которые ввели санкции, вынудившие Allseas прекратить работу.

«Если специально оговаривалось, кто несет ответственность, то ответственность будет нести эта компания. Если нет — то не исключен вариант, что Nord Stream 2 будет подавать в швейцарский суд против США или в самой Америке будет подавать в суд», — пояснил юрист РИА Новости.

Кроме того, судебные претензии могут быть оформлены и против самой Allseas, с которой Nord Stream 2 в праве потребовать возмещение ущерба. Примечательно, что если оператор «Северного потока — 2» выиграет суд, то Allseas в свою очередь получит возможность подать иск против США для возмещения уже своего ущерба. Впрочем, подобные судебные процессы проходят не быстро и обычно затягиваются на несколько лет.

Ранее Сенат США согласовал бюджет страны на 2020 год, который предусматривает санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Канцлер Германии Ангела Меркель уже раскритиковала действия Вашингтона, заявив, что они осложняют переговоры с Украиной о продлении договора по транзиту российского газа. Представители немецкого бизнеса назвали американские санкции прямым иностранным вмешательством в европейскую сферу энергетики и нечестной конкуренцией.