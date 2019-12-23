Москва, 23 декабря. Царь Петр Первый был в свое время одним из отечественных разведчиков, он добыл немалый объем важной информации. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин выступил на круглом столе по истории отечественной внешней разведки в Москве. Он уточнил, что история Службы внешней разведки ведет отсчет с 1920 года, но фактически российская разведка существовала и ранее​​​.

Как уточнил руководитель, разведчики активно трудились в иностранных государствах во времена Петра Первого. Нарышкин назвал Петра Первого одним из российских разведчиков.

«Да и сам царь как говорится, под «дипломатическим прикрытием добывал значительный объем политической и научно-технической информации», — подчеркнул он.

Напомним, Служба внешней разведки существует с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Ранее Нарышкин рассказал, как изменится подготовка российских разведчиков. На подготовку российских разведчиков окажут влияние не только новые угрозы в мире, но и ожидаемые технологические прорывы.

По его словам, уже в ближайшие двадцать лет подготовка разведчиков может измениться. Об этом он заявил в ходе мероприятий, приуроченных к 80-летию создания Академии внешней разведки.

«Прошедшие 80 лет работы этого учебного заведения говорят о том, что подготовка будущих сотрудников Службы внешней разведки меняется, должна меняться в соответствии с требованиями времени, в соответствии с теми новыми угрозами, которые появляются в мире, в соответствии с технологическими революциями, которые происходят», — сказал Нарышкин.

По его словам, через 20 лет, к столетию основания Академии, в ней могут появиться новые дисциплины. Нарышкин подчеркнул, что обучение в Академии проходит «очень сконцентрировано и сжато» – слушателям предстоит овладеть большим объемом новых знаний за короткий срок.