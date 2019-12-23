Россия рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2» в ближайшее время

Москва, 23 декабря. Россия рассчитывает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в ближайшее время, несмотря на трудности. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода «Северный поток — 2», и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство «Северного потока — 2» будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту», — рассказал министр.

Напомним, ранее Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря, сообщает НСН.

Как пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, в ФРГ уверены, что санкции не скажутся на строительстве «Северного потока — 2». В Германии подчеркнули, что не меняют своей позиции по проекту, передает RT. ФРГ выступила против санкций, назвав их вмешательством во внутренние дела, затрагивающим немецкий и европейский бизнес. Кроме того, санкции осудила Еврокомиссия, сообщает телеканал «360».