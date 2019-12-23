Минобороны РФ получило первый комплект ЗРК С-350 «Витязь»

Москва, 23 декабря. Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны РФ первый комплект новейшей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», об этом говорится в сообщении концерна.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передало Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь», ― сообщили в компании.

Торжественная церемония передачи прошла в воскресенье, 22 декабря, на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Отметим, С-350 «Витязь» — это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Планируется, что он заменит С-300ПС и Бук-М1-2. «Витязь» представляет собой ЗРК средней дальности нового поколения, ориентированный в первую очередь на борьбу с низколетящими воздушными целями: крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами. Боевая работа С-350 может вестись в полностью автоматическом режиме.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник в запасе Виктор Мураховский в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, зачем Армии России понадобился «Витязь» и почему завершить создание ЗРК средней дальности нового поколения в России удалось лишь в 2019 году.