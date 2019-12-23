Отставники-националисты оценили внешнюю политику Украины на «тройку»

В Киеве состоялась презентация любопытного исследования, проведенного организацией под названием Совет внешней политики «Украинская призма». Участники этого Совета вместе с отставными чиновниками-националистами из команды Петра Порошенко оценили текущую внешнюю политику Украины на «тройку». При этом своей внешнеполитической работе, по впечатлениям корреспондента ФАН, политические отставники во главе с экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным поставили безусловную «пятерку».

В минувшие выходные в киевском «Кризисном медиа-центре» собралась весьма любопытная компания. Ее возглавлял бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, отличившийся за пять лет работы на своем посту рядом странных дипломатических выходок и несколькими десятками идиотических заявлений. Вместе с ним пришли Петр Бешта, замдиректора политического департамента МИД Украины, патологическая националистка Анна Гопко, возглавлявшая Комитет по иностранным делам прошлого созыва Верховной Рады, и целый ряд похожих персонажей.

По словам главы «Украинской призмы» Геннадия Максака, его структура провела опрос более чем сотни экспертов — представителей аналитических центров, академического сообщества и журналистов-международников. Все они оценили реализацию текущей внешней политики Украины, по словам Максака, в основном, на «тройку» по пятибалльной шкале.

К безусловным достижениям 2019-го 29% опрошенных экспертов отнесли проведение Нормандского саммита в Париже. На втором месте — решения международных судов в пользу Украины (18%), на третьем — сохранение антироссийских санкций (17%), на четвертом — освобождение украинских пленных в рамках обмена 7 сентября (9%).



Как сообщил Сергей Герасимчук, зампред «Украинской призмы», по результатам опроса на первом месте среди поражений-2019 — вовлечение Украины во внутриполитическую борьбу в США (так называемый «Украинагейт») (40%), на втором — возвращение России в ПАСЕ (13%), на третьем — «потеря единодушия» Запада в поддержке Украины.

При этом, по данным «Украинской призмы», большинство опрошенных сообщили, что внешняя политика Украины в отношении России «не совсем соответствует их ожиданиям» (43%), «частично соответствует» – 39%, а «совсем не соответствует» – 16%. Что касается оценок политики Украины относительно ЕС, то 11% отметили, что она «в полной мере соответствует их ожиданиям», «частично соответствует» – 62%, «не совсем соответствует» – 23%.

Говоря о политике Киева в отношении Соединенных Штатов, 51% экспертов заявили, что она «не совсем соответствует их ожиданиям», 35% — «частично соответствует» и 9% — «совершенно не соответствует». Главными проблемами, которые мешают эффективной реализации внешней политики Киева, политологи и журналисты назвали «отсутствие стратегического видения у властей» ( 81%), «кадровый голод» (61%), «недостаточную координацию между различными органами власти» (44%). При этом 27 % респондентов прямо признали главной проблемой «отсутствие у страны финансовых ресурсов».

При этом лидером «пятерки» наиболее дружественных Украине государств, по результатам опроса, стала Литва (78%), за ней следуют Канада (50%), Польша (36%), США (27%) и Эстония (26%).

«Наличие в рейтинге Польши — это «сюрприз года», — заявил Сергей Герасимчук. — «В прошлом году её просто не могло быть в «пятерке», в связи с обострением украино-польских отношений. Сейчас ситуация выравнивается».

О том, что обострение было вызвано героизацией нацизма на Украине, политолог предпочел не упоминать.

Особый интерес у корреспондента ФАН вызвала «пятерка» наиболее враждебных к Украине стран. Как и ожидалось, в ней оказались Россия (причем так считают аж 99% украинских экспертов), Венгрия (64%), Беларусь (10%), Сербия (9%) и Франция (8%). Но самые примечательные результаты деятели «Украинской призмы» огласили ближе к финалу.

Согласно их «объективному опросу», самыми активными народными депутатами, «которые продвигают интересы Украины за рубежом», назвали сплошь националистов — экс-депутатшу Анну Гопко, экс-министра по делам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, экс-вице-спикера Рады Ирину Геращенко, а также самых «бешеных» членов украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева и Алексея Гончаренко. То, с каким усердием все эти люди «продвигали» интересы Украины в Европе, все мы не раз видели в теленовостях.

Также опрошенные «Украинской призмой» чиновники и аналитики в качестве приоритетов внешней политики страны на 2020-й назвали «евроатлантическую интеграцию» (57%), «привлечение иностранных инвестиций» (40%), «выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС» (38%) и «продвижение положительного имиджа Украины в мире» (28%). Здесь уважаемые эксперты забыли упомянуть, что прежде чем продвигать положительный имидж Украины в мире, его для начала неплохо бы сформировать.

По итогам оглашения этого странного рейтинга, явно страдающего уклоном в национализм, присутствовавшие отставные и действующие политики Украины дали свои комментарии.

«Сегодняшняя организация мировой системы будет стремительно меняться, потому что сейчас она не просто в кризисе — она, по сути, не работает. Как будет происходить эта трансформация, и что это будет означать для Украины — это главный вопрос. На мой взгляд, главное для нас — сохранить в этих условиях базовый уровень солидарности со стороны международных партнеров. То есть, помогать нам будут до тех пор, пока мы будем сами себе помогать и бороться за себя», — заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Также Климкин высказался по поводу политики России. Однако вместо привычных отборных ругательств он выбрал относительно миролюбивый тон.

«Уровень амбиций сегодняшней России — это построение новой реальности на постсоветском пространстве, как ее ни называй — «империи», Советского Союза-2 и т. д. Думаю, в ближайшие годы эта цель будет очень последовательно реализовываться Москвой», — уверен политик.

Экс-глава Комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что «самое важное, что Украина за последние 5 лет из жертвы российской агрессии стала контрибьютором европейской безопасности» (покопавшись в словарях, корреспондент ФАН выяснил, что «контрибьютор» — это, оказывается, «благодетель» или «даритель»).

«У многих наших партнеров уже есть осознание роли Украины в геополитике и международной безопасности, — сообщила она. — Правда, нелегко наблюдать, что сейчас происходит с координацией работы между МИД Украины и Офисом президента, или с парламентской дипломатией. Хотелось бы, чтобы монобольшинство в Раде, наконец, определилось с достойной кандидатурой главного парламентского дипломата».

Дала комментарий и Светлана Залищук, советник премьер-министра Украины по вопросам внешней политики.