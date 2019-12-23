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Путин поздравил главу Азербайджана с днем рождения

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Путин поздравил главу Азербайджана с днем рождения

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отметив персональный вклад коллеги в упрочение стратегического партнерства между Москвой и Баку. Об этом говорится в поздравительном послании российского лидера, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами», — следует из поздравительной телеграммы.

Путин отметил, что во главе с Алиевым Азербайджан решительно движется по пути социально-экономического развития и укрепляет свои позиции на мировой площадке. Глава российского государства выразил надежду на продолжение эффективной совместной работы на благо двух государств. Кроме того, российский президент пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

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