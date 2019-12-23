Возвращение России в ПАСЕ и визовая война с США: ФАН подводит политические итоги года

Уходящий 2019 год, безусловно, оставит свой след в истории политики и дипломатии. Россия, как один из основных акторов мировой политики, находится в фокусе внимания экспертов и аналитиков.

Важнейшие международные события 2019 года Федеральное агентство новостей обсудило с членом комитета Государственной Думы по международным делам Антоном Морозовым.

Возвращение России в ПАСЕ

Одним из ключевых событий международной жизни России в 2019 году стало возвращение нашей страны в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Несмотря на активные возражения киевских властей, делегация российских парламентариев вернулась к работе в ПАСЕ после соответствующего решения ассамблеи.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией.

Вопрос о восстановлении прав представителей России в организации выносился на рассмотрение ассамблеи неоднократно. Тем не менее, ограничения российской делегации не только оставались в силе, но и были ужесточены.

Российская сторона в ответ на действия ассамблеи приостановила свою работу в ПАСЕ. С 2017 года РФ также перестала платить взносы в Совет Европы. 26 июня 2019 года Парламентская ассамблея приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объеме.

«Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, на мой взгляд, самое главное событие уходящего года, — отметил в беседе с корреспондентом ФАН депутат Антон Морозов. — Как вы знаете, на этом настаивали практически все европейские парламентарии».

Однако, полагает депутат, возможно, российская сторона несколько поторопилась с возвращением в ПАСЕ, поскольку ограничения в отношении российской делегации были сняты все-таки не окончательно.

«Я говорю в том числе и о создании группы в ПАСЕ, в которую входят некоторые прибалтийские государства и страны Восточной Европы. Эта группа собирается сдерживать участие России в работе ассамблеи», — пояснил Морозов.

Таким образом, российской делегации предстоит работать над улучшением ситуации.

«Определенная турбулентность там все-таки наблюдается, это не очень хорошо», — подчеркнул Морозов.

Визовая война с США

Соединенные Штаты продолжают дискриминационную политику в отношении россиян в части выдачи американских виз. На текущий момент жители РФ вынуждены ждать собеседования до 300 дней. Министерство иностранных дел РФ назвало ситуацию с выдачей американских виз «катастрофической».

США не выдают визы не только обычным россиянам, но и российским делегациям, которые прибывают в США с гуманитарными и дипломатическими целями. Так, в ходе сессии Генассамблеи ООН в визах США было отказано 18 дипломатам из России. В их числе члены делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся разоружением и правовыми вопросами.

Американцы также воспрепятствовали посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне.

В визе было отказано и делегации Федерального казначейства России. Антон Морозов назвал эту ситуацию недопустимой.

«Есть большие проблемы с получением виз для российских дипломатов и специалистов, которые хотели бы участвовать в международных мероприятиях, проводимых в США», – констатировал он.

Также Соединенные Штаты провоцируют большие проблемы с допуском и аккредитацией наших сотрудников, работающих на площадках ООН.

Ситуация подводит мировое сообщество к мысли о том, что Вашингтон больше не может быть местом расположения важных международных структур.

«Все говорит о том, что назрел вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США, например, в Европу. Нарушение обязательств страны пребывания со стороны США носят систематический характер и абсолютно неприемлемы», — уверен Морозов.

Когда закончатся санкции?

Кроме того, сами отношения между США и РФ также остаются напряженными. Так, 1 февраля 2019 года глава американского государства Дональд Трамп объявил о начале выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ на это российский президент Владимир Путин объявил, что российская сторона в качестве зеркальных мер также приостанавливает участие в Договоре.

Выход США из ДРСМД серьезно подрывает основные принципы международной безопасности.

Также Соединенные Штаты продолжают деструктивную политику экономических санкций против России. Американские политические деятели ведут жесткую антироссийскую риторику. Так, комитетом Сената США по международным отношениям был одобрен законопроект, обязывающий госсекретаря решить, нужно ли объявить Россию «спонсором терроризма».

«Складывается впечатление, что в Америке к конструктивному диалогу готов только сам президент Дональд Трамп, а все его окружение и правящая элита всячески сторонятся России, искусственно выстраивают некую линию разграничения между нашими государствами», — отметил Морозов. Так, все попытки России вступить в диалог пресекаются на корню администрацией президента США и Государственным департаментом США.

Тем не менее, Антон Морозов уверен, что в дальнейшем отношения между нашими странами станут лучше.

«Рано или поздно США пойдут на диалог с Россией», — убежден парламентарий.

Дело в том, что игнорировать российскую позицию по всей повестке международных отношений для США просто невозможно.

«Россия является мощной страной, региональным игроком. Наши дипломаты работают во всех странах мира, где есть наше политическое влияние, и здесь США обречены на сотрудничество с Россией. Бесконечно продолжать политику изоляции невозможно», — заключил депутат.

Европа повернулась к России

Тем временем в политическом истеблишменте Европейского союза все больше укореняется тезис о необходимости диалога с Россией. Вполне явно об этом заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, — заявил глава Франции. — Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений».

Макрон также добавил, что в ходе «многостороннего переустройства» нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией.

Неожиданно идею, тождественную мысли французского лидера, высказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так, Столтенберг назвал важным развитие диалога с Россией. Об этом представитель Североатлантического альянса сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что в альянсе согласовали политику в отношении РФ, основанную на двуедином подходе. Так, НАТО работает над обеспечением сдерживания и обороны, но одновременно участвует в политическом диалоге с Россией.

По мнению члена Комитета по международным делам Антона Морозова, в дальнейшем отношения между Россией и Европейским союзом будут налаживаться.

«Последние годы Европа и европейские политики двигались в фарватере США и соответственно в фарватере их внешнеполитических и экономических интересов. Но тем не менее растет понимание того, что не во всем интересы европейских государств совпадают с интересами США», — подчеркнул депутат.

Так, очевидно, что у Европы есть запрос на восстановление полноформатного взаимодействия с Россией, добавил он.

«Мы не можем друг без друга, потому что являемся соседями, жителями одного и того же континента», — объяснил необходимость налаживания отношений парламентарий.

«Есть определенные позитивные тенденции. Думаю, постепенно в 2020 году ситуация нормализуется. Зачатки этого уже заложены в этом году», — подытожил Морозов.

Зеленский изобретает велосипед

Новый политический цикл начался на Украине. В апреле 2019 года состоялись президентские выборы. По результатам голосования главой государства стал шоумен Владимир Зеленский. Во втором туре свои голоса за Зеленского отдали почти три четверти жителей Незалежной.

Предыдущий президент Петр Порошенко ушел в оппозицию к новой власти.

Сразу же после получения властных рычагов, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Большинство голосов избирателей на выборах получила партия президента страны — «Слуга народа». За партию Зеленского проголосовало 43 процента избирателей. «Слуги» получили в украинском парламенте 254 мест из 450. Таким образом, в руках Зеленского сосредоточилась вся полнота исполнительной и законодательной власти.

В беседе с корреспондентом ФАН член Комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов отметил, что российская сторона возлагала определенные надежды, что с приходом нового главы государства поменяется в лучшую сторону политика Украины.

«Мы думали, что Владимир Зеленский найдет в себе смелость и мужество реализовать те международные согласованные механизмы урегулирования кризиса в Донбассе. Я говорю о Минских соглашениях, — отметил депутат. — Но к сожалению, господин Зеленский продолжает нас в этом смысле разочаровывать...».

Дело в том, что Зеленский пытается перезапустить переговорный процесс вместо того, чтобы четко следовать выработанным механизмам, в то время как большинство европейских государств считают, что нет смысла изобретать велосипед.

«Нужно просто садиться и пункт за пунктом реализовывать минские договоренности», — подчеркнул принципиальную позицию российской стороны Морозов.

К сожалению, на данный момент поведение украинских властей говорит о том, что подходы Зеленского принципиальным образом не отличаются от подходов его предшественника, полагает собеседник ФАН.

«Зеленский ориентируется при своей деятельности на указания из Вашингтона», — объяснил депутат. В США же заинтересованы в сохранении конфликта на Украине как фактора дестабилизации и сдерживания России, добавил он.