Девятый эпизод «Звездных войн» стал главным фильмом уикенда в России

Москва, 23 декабря. Девятый эпизод «Звездных войн», который вышел с подзаголовком «Скайуокер. Восход», возглавил российский прокат в минувшие выходные и собрал 369 млн рублей.

На втором месте по сборам оказалась российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», которая за два дня собрала 176,5 млн рублей. Далее следует приключенческий фильм «Джуманджи. Новый уровень» (151,3 млн рублей), мультфильм «Холодное сердце-2» (68,6 млн рублей) и мультфильм «Фиксики против Кработов» (56,5 млн рублей), сообщает телеканал 360.

Напомним, что «Скайуокер. Восход» вышел на российские экраны в прошлый четверг. Фильм завершает не только новую трилогию, снятую Disney, но и всю сюжетную арку, связанную с Люком Скайуокером. Несмотря на это, фильм был довольно прохладно встречен критиками. Они поставили ленте 56 балла из 100 на сайте-агрегаторе Metacritic.

Отметим, что у фильма были производственные проблемы из-за разногласий между режиссером «Скайуокера» Джей Джей Абрамсом и режиссером предыдущей части «Последние джедаи» Райаном Джонсоном, который умышленно разорвал все сюжетные нити, скреплявшие фильмы новой трилогии воедино. Кроме того, фильм «Последние джедаи» расколол аудиторию на два лагеря — на тех, кому понравилось новое видение истории, и на тех, кому нет. В результате к моменту выхода заключительной главы космической саги у фанатов уже был скепсис по поводу творчества Disney.