«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

Москва, 23 декабря. Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка». Об этом проинформировали в пресс-службе студии.

Выпуск третьей части приурочен к 50-летию мультипликационной картины. Соответствующий выпуск опубликован на официальном YouTube-канале киностудии. «Умка на елке» — именно такое название получило продолжение популярного мультфильма.

«Картина рассказывает о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к братьям нашим меньшим», — отмечается в сообщении.

Мария Богданова стала автором сценария новой серии, режиссером 0 Александр Воробьев, художником-постановщиком — Петр Захаров. Умку и его друга озвучила актриса Лариса Брохман, а «Колыбельную медведицы» исполнила народная артистка России Лариса Долина.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в ноябре рассказала, что показ новых серий мультфильма «Ну, погоди!» состоится летом 2020 года. На VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме она поделилась, что в новых сериях появятся дополнительные второстепенные герои. По ее словам, в настоящее время нет информации касательного того, кто же займется озвучиванием героев. Как отмечает «Газета.Ru», цикл будет состоять из 26 новых серий мультфильма.