Лондон, 23 декабря. Американская телеведущая Ким Кардашьян появится в рекламе британской армии. Как пишут западные средства массовой информации, британское военное руководство готовит новую рекламную кампанию, призывающую молодежь на службу.
По данным Daily Mail, Кардашьян пригласили рекламировать армию Великобритании, лозунгом кампании станет «Армия вселяет большую уверенность, чем получение «лайков» в соцсетях». Ожидается, что кампания стартует в январе 2020 года, она будет включать блиц-шоу на телевидении, плакаты и публикации в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Ким Кардашьян-Уэст с сестрой Кортни Кардашьян посетила Армению и крестила там детей. Знаменитость из США решила провести крестины своих троих детей в Эчмиадзинском монастыре.
Этот монастырь является духовным центром Армянской апостольской церкви и одной из главных религиозных достопримечательностей Вагаршапата, а также служит резиденцией католикоса всех армян. Крестным отцом детей Кардашьян-Уэст стал один из дьяконов Эчмиадзина.
Младшему сыну звезды, Псалму, при крещении дали имя Вардан. Остальным детям определили имена Григор и Ашхен. Незадолго до поездки Кардашьян опубликовала в своем Instagram архивное фото, на котором запечатлена с сестрой Кортни.
Сестры Кардашьян прибыли в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), хотя местным жителям запомнились по визиту в монастырь.
Один из местных жителей отметил, что представительницы семьи Кардашьян приезжают в Армению раз в год или в два.