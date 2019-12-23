Лондон, 23 декабря. Американская телеведущая Ким Кардашьян появится в рекламе британской армии. Как пишут западные средства массовой информации, британское военное руководство готовит новую рекламную кампанию, призывающую молодежь на службу.

По данным Daily Mail, Кардашьян пригласили рекламировать армию Великобритании, лозунгом кампании станет «Армия вселяет большую уверенность, чем получение «лайков» в соцсетях». Ожидается, что кампания стартует в январе 2020 года, она будет включать блиц-шоу на телевидении, плакаты и публикации в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Ким Кардашьян-Уэст с сестрой Кортни Кардашьян посетила Армению и крестила там детей. Знаменитость из США решила провести крестины своих троих детей в Эчмиадзинском монастыре.